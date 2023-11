Hace unos días, Yuyito González apuntó y comenzó un fuerte cruce con su colega Maite Peñoñori y la ninguneó al aire. La conductora expresó en vivo: "Las conozco a todas, pero hay una chiquitina, rubia, que no sé quién es...".

Sin embargo, lo que más molestó a la panelista fue que Yuyito que no la escuchó, por eso le contestó en LAM: "Si vas a hablar de algo, Yuyito, míralo, porque queda feo que hables de algo que ni siquiera viste".

Imagen reciente de Maite Peñoñori.

Mostrando su indignación y frente a las angelitas, Maite continuó: "Si sos conductora, te expones y estás entrevistando a una persona como Milei, nosotros como televidentes tenemos todo el derecho del mundo a opinar. Para mí fue una entrevista totalmente desaprovechada. Decían que querían mostrar un costado humano, no mostró ningún costado humano, no contó nada interesante que no hayamos escuchado en otro lado".

Por último, Maite Peñoñori criticó la entrevista que realizó Yuyito González en su programa: "Se lo vio incómodo... También me pareció que si eso hubiese sido al revés, yo soy muy feminista y si esa entrevista la hubiese hecho un hombre a una mujer, hubiésemos hecho un escándalo".

Qué más dijo Maite Peñoñori sobre la entrevista de Yuyito Gonzáles a Javier Milei

Luego de que le preguntaran su opinión sobre la nota de la conductora, la panelista respondió sin filtro: "La verdad me pareció una entrevista mala. No lo dije en el momento porque recién empieza el programa, pero me lo estás preguntando ahora, me pareció esto".

Para cerrar el tema, Maite Peñoñori hizo referencia a cuando Yuyito Gonzáles la tildó de "chiquitina": "Ese ninguneo ya me lo han hecho otras veces, creo que fue Carmen".

J.C.C