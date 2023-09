Tomás Holder no tuvo el comienzo deseado en el Bailando 2023, el exhermanito no logró el puntaje deseado del jurado y además recibió muchas críticas tras su baile. Pero eso no fue todo, ya que tras su primera aparición en el certamen de Marcelo Tinelli, el coach del joven fue desvinculado por elección de sus bailarines.

Ahora, el primer eliminado de Gran Hermano 2022 decidió realizar un extenso descargo en sus historias de Instagram. El joven comenzó explicando por qué intenta dejar atrás su "personaje": "Siempre intenté dar lo mejor de mí para cada uno de ustedes, intenté ser real, ser yo mismo y mostrarme como soy, dejar de tener ese escudo del personaje, dejar de ser alguien que no soy para pertenecer o para ser 'aceptado'".

Tomás Holder en el Bailando 2023.

Luego, el exhermanito mencionó algunas de las críticas que recibe a diario: "Creído, soberbio, insoportable, y muchas cosas más tuve que escuchar, lo que no entienden que es que vivimos en un mundo difícil, y pertenecer al mundo de la fama, la tele, es muy difícil, no es para cualquiera, sino tenés la cabeza fría te comen rápido".

La historia de Tomás Holder.

Además, Tomás Holder compartió con sus seguidores que también se ve afectada su salud mental: "Muchas veces la ansiedad se apodera de mí, y te quedas paralizado, sin casi poder respirar, pero aun así tenes que sonreír, tenes que seguir con el show".

¿Cómo continuó el descargo de Tomás Holder?

En su cuenta oficial de Instagram, el joven se mostró agradecido con su presente laboral a pesar de las críticas: "Por otro lado, siempre digo que soy un agradecido por el lugar en donde estoy... no cualquiera tiene la oportunidad de estar en dos programas en menos de un año. Por eso cada mañana me levanto y doy las gracias a Dios, por darme otro día de vida y por darme trabajo".

Por último, Tomás Holder aprovechó la oportunidad para aclarar que no es una mala persona: "No tengo maldad, no tengo actitudes oscuras, solo a veces tomo malas decisiones, pero aun así confío en la luz que tengo y en que soy de buena madera".

J.C.C