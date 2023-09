Gisela Gordillo, la mamá de Tomás Holder, destrozó a Guido Záffora: "Que no hable al pedo"

Hace unos días, Marcelo Tinelli y Gisela Gordillo, la mamá de Tomás Holder, tuvieron un momento en la pista y coquetearon hasta el punto de arreglar un encuentro para que él se realice una sesión de podología.

El conductor incluso bromeó con la posibilidad de ser el nuevo padrastro del exparticipante de Gran Hermano 2022. Todo eran risas hasta que este martes 12 de septiembre Guido Záffora participó en el Bailando 2023 y le comentó a Tinelli que no le gustaba Gisela para él.

Guido Záffora en la pista del Bailando 2023.

"¿Te gusta de verdad? No la veo para vos. Quiero otra cosa para vos", fue lo que le dijo Záffora, al escucharlo, Tinelli aprovechó la oportunidad y le preguntó: "¿Qué querrías vos para mí?".

Marcelo Tinelli junto a Gisela Gordillo.

Sin filtros, Guido Záffora explicó por qué no le gustaba Gisela Gordillo para él: "Primero, prefiero que viva en Capital Federal. Relaciones a distancia no funcionan, son 400 km (a Rosario). Me gustaría que fuera alguien que no se dedica a esto, que no sea ni modelo, ni conductora, ni actriz, ni vedette, ni nada. Y que sea alguien menos quilombero. Me encanta ella, posta me parece que es una mina que tiene pico y va. Me gusta como mediática, pero a vos te veo con alguien de perfil bajo. No con alguien de perfil alto y que quiera prensa".

Gisela Gordillo le contestó a Guido Záffora en sus redes

Desde su cuenta oficial de Tik Tok, la madre de Tomás Holder se descargó y apuntó contra el panelista: "Hoy me levanto y veo unos videos, unos recortes sobre el programa del 'Bailando'. Veo que se nombraba mucho a la podóloga y en una parte Guido Záffora le pregunta a Marcelo '¿te gusta?' y él contesta 'no es fea'. ¿Qué habrá querido decir?. Y Guido dice 'no me gusta para vos' y yo digo ¿y este? ¿Qué tiene para decir lo que le gusta o lo que no le gusta?".

Gisela también criticó la actitud de su propio hijo, por no defenderla: "Le dijo 'quiero otra cosa para vos'. ¿Qué pasa con la podología? Quiero a todas las podólogas de Argentina acá saltando. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que pasa? Y encima, Tomi no me defendió, tIrame un centro".

Por último, Gisela Gordillo se ofreció a darle un masaje en vivo a Marcelo Tinelli: "Y otra cosa, yo tengo que ir a ese programa y hacerle unos masajes de pies a Marcelo, loco va a quedar. Ahí se va a dar cuenta de lo que es la podología, no le puedo cortar las uñas en cámaras. Pero ¡una masajeada de pies para que no hablen más al pedo y vean lo que es la podología!".

J.C.C