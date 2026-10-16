El gesto de amor de Mateo, el hijo de Julieta Prandi, en medio de la escandalosa separación con Emanuel Ortega

Los últimos días trajeron turbulencias para Julieta Prandi tras confirmar su separación de Emanuel Ortega mediante una historia en sus redes sociales, un distanciamiento que sorprendió al mundo del espectáculo porque ocurrió a menos de un mes de concretar su boda. En ese marco, la modelo eligió refugiarse en sus afectos más genuinos y en espacios donde la calma ganó terreno por sobre el asedio periodístico.

Lejos de tratarse de una salida informal más o de un paseo cotidiano por la ciudad, la visita al estudio del tatuador Nico Cric junto a su hijo Mateo adquirió un peso emocional inmenso: se convirtió en el acto de contención definitivo y en el refugio perfecto para consolidar la unión familiar en el momento más delicado del año.

El posteo del tatuador Nico Cric agradeciendo a Julieta y Mateo

El conmovedor gesto de Mateo con Julieta Prandi: un refugio de tinta y complicidad

Las imágenes publicadas por el tatuador mostraron una complicidad absoluta y un clima de distensión entre ambos. Lejos de mostrarse abatida por la ruptura sentimental que acaparó los medios, Julieta Prandi sonrió, abrazó a Nico Cric y acompañó de cerca a Mateo en una decisión muy significativa para su vida personal.

Durante la jornada, las postales también revelaron que la conductora de La 100 aprovechó la visita para pasar por la camilla y tatuarse algo en el tobillo, aunque prefirió mantener el diseño en reserva y no mostrarlo de manera explícita en las publicaciones.

Julieta Prandi se tatuó en el tobillo pero no se reveló el diseño

El estudio se transformó en el escenario de una tarde diferente, donde las risas y la buena energía ganaron protagonismo frente a cualquier versión o rumor que circuló con fuerza en los programas de televisión. La complicidad se notó en cada rincón, desde las charlas hasta el momento en que ella misma tomó su teléfono celular para registrar en video cada detalle del procedimiento artístico.

El significado detrás de la piel de Mateo

El momento más emotivo de la jornada llegó cuando el hijo de Julieta Prandi, Mateo, decidió grabar en su piel un homenaje directo y eterno hacia su madre justo en medio de este torbellino mediático. El joven eligió tatuarse la fecha de nacimiento de la actriz —el 20 de abril de 1981— acompañada de la delicada palabra "belleza". Este gesto de amor puro, pensado como un abrazo indeleble en tiempos de tormenta, conmovió a todos los presentes en el local y dejó en evidencia el profundo vínculo de contención, amor y apoyo mutuo que existió siempre entre ellos.

Julieta Prandi junto a Mateo y los dos tatuajes: belleza y la fecha de nacimiento de su mamá

Para Julieta, ver ese detalle en el cuerpo de su hijo representó un mimo inmenso y un bálsamo necesario en una etapa personal tan delicada. Las fotos compartidas capturaron la felicidad plena de la modelo al posar junto a Mateo mientras mostró los flamantes diseños, reflejando un orgullo incalculable que traspasó la pantalla.

Este tipo de muestras genuinas demostraron que, más allá de las tormentas amorosas o de los planes de casamiento que se interrumpieron de manera drástica a pocas semanas de la unión, la familia y el amor filial siguieron firmes como el principal motor de su día a día.

Julieta Prandi: un arte que conecta y deja huella

El propio Nico Cric, al frente de @tattoocric, reflejó la emoción del encuentro en sus redes sociales, donde escribió con calidez: "Tatuar es más que un arte... también es conectar, compartir y crear recuerdos". Además, el artista les agradeció públicamente por confiarle una responsabilidad tan grande y permitirle formar parte de una experiencia tan especial, destacando que siempre resulta un verdadero placer recibirlos en su estudio.

Julieta Prandi a días de confirmar su separación

Esta salida familiar confirmó que las prioridades de la modelo estuvieron sumamente claras y que contó con el mejor equipo posible, integrado por sus hijos, para transitar ese presente. Entre agujas, risas compartidas y tinta fresca, Julieta Prandi y Mateo reafirmaron una complicidad inquebrantable que dejó definitivamente atrás cualquier conflicto externo.