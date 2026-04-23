El gesto de Benjamín Vicuña que lo acerca a la China Suárez: "No es sano, es triste"

Benjamín Vicuña y la China Suárez, protagonizaron uno de los cruces más importantes, y recordados, de los últimos años, uno de esos que parecían marcar para siempre su relación. Sin embargo, en las últimas horas, el actor chileno dio una especie de primer paso para arreglar las cosas y confesó sus intenciones de hacer las paces con la madre de sus dos hijos más pequeños.

Benjamín Vicuña dijo que quiere recomponer la relación con la China Suárez

El paso de Benjamín Vicuña por Ángel responde en Bondi, el programa de streaming de Ángel de Brito, dejó muchísimas declaraciones. El actor se atrevió a hablar de sus infidelidades, de la relación con Pampita y, por supuesto, de su cruce con la China Suárez. Fue sobre ese último tema que tuvo algunas palabras que, al menos, dejan ver públicamente, sus intenciones de que el vínculo con ella mejora.

Benjamín Vicuña.

“Con la China hoy ¿cómo está la relación?” preguntó Ángel de Brito, sin filtro. Benjamín Vicuña se mostró dubitativo al principio, pero luego hizo un repaso de lo que había sucedido en los últimos tiempos. “Todo el mundo sabe que yo, ya me pierdo en el tiempo, 2 años atrás, estando separado de dos parejas importantes, con hijos y todo, teníamos muy buen vínculo. Muy buen vínculo (…) lamentablemente se desmoronó”, explicó.

Tras esa primera frase, dejó al aire sus intenciones de acercarse a ella y poder encausar las cosas. “Espero que con el tiempo se pueda sanar, porque no es sano, claramente es triste.”, se sinceró.

En ese marco, también tocó el tema de la migración de sus hijos hacia Turquía junto a la China Suárez y Mauro Icardi y reconoció que le había costado entenderla. “Me parecía que no era justo. Pienso en los intereses de los chicos, así que deben estar con su madre, pero también con su padre”, concluyó.

La China Suárez y Mauro Icardi.

Benjamín Vicuña habló de su infidelidad

Una de los momentos que más repercusión trajeron, fue cuando Ángel de Brito le preguntó directamente a Benjamín Vicuña si siempre había sido infiel. El chileno sonrío, pero después se puso serio y contestó con tal sinceridad. “Creo que, si me equivoqué en algún momento de mi vida, es lo que me hace hoy ser quien soy. Obviamente que uno de los errores no tiene que estar orgulloso, pero te definen y tampoco te condicionan ni te clasifican. Si vos mentiste alguna vez, que seguramente mentiste, no puedo decirte que sos un gran mentiroso”, respondió.

Ante esa declaración, De Brito le preguntó si era consciente de que tenía el mote. “Sí, lo tengo, como lo tiene mucha gente. Pero creo que también tengo el mote, que no lo dicen tanto, de buena persona. De ser un tipo generoso. Un tipo empático (…) de ser buen papá, embajador de Unicef”, sentenció, para después aclarar que le molesta y no le parece algo bueno que le digan así.

De esta manera, Benjamín Vicuña se sinceró sobre su presente, sus infidelidades y la posibilidad de acercarse a la China Suárez. El actor, se mostró sincero y no esquivó ninguna de las preguntas, siendo consciente que el protagonista de algunos de los escándalos más recordados de los últimos años.