Benjamín Vicuña y Violeta Urtizberea estrenan El resto bien: caos familiar, crisis existenciales y "los hombres también sufren"

Benjamín Vicuña y Violeta Urtizberea protagonizan El resto bien, la comedia dramática de Daniel Burman que llega a la pantalla de Flow este jueves 23 de abril y promete atrapar a toda la familia con una historia tan caótica como entrañable.

Con ocho capítulos de 30 minutos, la serie sigue la nueva vida de Ariel (Vicuña), un reconocido historietista que acaba de cumplir 50 años y que no solo atraviesa la andropausia, sino también las distintas etapas de sus cinco hijos y la vejez de sus padres. Todo se complica aún más cuando un problema de salud le impide cargar más de tres kilos, obligándolo a replantear su rutina en medio de un presente completamente desbordado.

Julián González, Violeta Urtizberea, Benjamín VIcuña, Sofía Guerschuny y Benicio Chendo en El resto bien

De ritmo frenético y con situaciones que rozan el absurdo cotidiano, El resto bien construye un universo donde es fácil empatizar con su protagonista: entre corridas, frustraciones y pequeños desastres, el espectador no puede evitar pensar "¿cómo no le pasó algo antes?". En paralelo, Olga (Urtizberea) vive su propio momento de éxito, sumando otra capa de tensión y contraste a la historia.

El trama se completa con Lea (Rita Cortese), una abogada que hoy enfrenta el avance del Alzheimer, que quiere separarse de su esposo después de 50 años y es su único hijo el que debe permanecer pendiente de cada uno de sus movimientos. Por su parte, Adrian (Daniel Hendler), amigo y socio de Ariel, lo abandona días antes de que reciba uno de los premios más importantes de su vida.

Rita Cortese y Benjamín Vicuña

En este contexto, Benjamín Vicuña y Violeta Urtizberea hablaron con CARAS sobre los desafíos de la serie, sus personajes y el detrás de escena de esta ficción que combina humor, emoción y vínculos familiares en estado puro.

Benjamín Vicuña y Violeta Urtizberea estrenan El resto bien por Flow

CARAS: ¿La grabación fue tan frenética como se ve la serie?

Benjamín Vicuña: Fue muy difícil, exigente y bastante caótica, pero también muy inspiradora. Trabajar con niños y jóvenes, que estaban ahí con toda su verdad y su energía, le daba a la historia ese clima tan natural de una casa completamente quilombera.

Tuvimos varios meses de rodaje: la mayor parte la filmamos entre Uruguay, Paraguay y Buenos Aires. Fue exigente, sin dudas, pero era lo que necesitábamos para que se viera así en pantalla. Que el espectador también pueda sentir ese cansancio, ese vértigo… y pensar: “Uf, si esto me agota mirarlo, cómo habrá sido hacerlo”.

Violeta Urtizberea: Sí, tal cual, era muy así. Todo funcionaba como una especie de coreografía que íbamos ensayando y repitiendo, pero que al mismo tiempo generaba la sensación de que estaban pasando mil cosas a la vez.

Teníamos, por ejemplo, dos bebés mellizos de un año y medio de verdad, que lloraban, se movían… y eso era un quilombo. Pero justamente ahí aparecía un caos verdadero que estaba buenísimo.

CARAS: ¿Cuánto de ese rol de padres en la vida real los ayudó a construir un vínculo con los chicos?

Benjamín Vicuña: Muchísimo, porque son lugares que conocemos. En lo personal me siento muy cerca del personaje: son realidades que vivo todos los días, con las responsabilidades, las actividades de los chicos y lo que empieza a pasarte cuando te acercás a los 50.

Ahí aparece algo muy fuerte, que es correrte del centro y empezar a vivir más para los demás. Y en medio de eso surge esa necesidad de decir: “yo también existo”, “¿qué quiero para mi vida?”. El personaje atraviesa esa crisis y necesita frenar para volver a encontrarse.

Además, está la metáfora de no poder cargar más de tres kilos, que es muy potente. Porque en el fondo la pregunta es qué podés soltar… y no es tan fácil. No vas a soltar a tus hijos ni a alguien que amás, entonces hay algo que tiene que cambiar para poder sostener ese equilibrio.

Benjamín Vicuña y Violeta Urtizberea en El resto bien

CARAS: También es muy fuerte la relación de Ariel con su mamá.

Benjamín Vicuña: Sí, claro, porque si bien esto es una comedia dramática, esa relación genera mucha ternura, es muy bonita, pero también muy dolorosa. Vemos cómo el paso de los años la va afectando: tiene principio de Alzheimer, de demencia senil.

Pero así y todo, el personaje ya está cansado, y tiene todo el derecho a estarlo. En un momento, cuando los padres le dicen: “Decidimos que nos queremos separar”, y ella agrega: “Yo me voy a ir a vivir a tu casa”, él piensa: “Bueno, chicos, arréglense, hablen como dos adultos… no están en edad para separarse sino de morirse”.

CARAS: Más allá del drama, es una serie para toda la familia.

Violeta Urtizberea: No, no es un dramón para nada, pero bueno, es la vida misma. Uno va pasando por diferentes estados… y también hace un drama quizás por una pavada. El personaje de él, por ejemplo, en el primer capítulo no tiene palta y él quería comerse una palta. Y a veces eso lo pone peor que otras cosas.

Benjamín Vicuña. La palta se la come el bebé y el bebé tiene toda la vida para comer palta, pero en mi p... cumpleaños, dejame comerme la palta.

El resto bien se estrena el 23 de abril por Flow

CARAS: ¿Creen que la gente se va a sentir identificada con estos personajes?

Violeta Urtizberea: Para mí, la gente se va a sentir recontra identificada, se va a reír de sí misma y también se va a hacer preguntas.

Benjamín Vicuña: Yo creo que se van a identificar, se van a reír… también se van a enfrentar a cosas. Esto no es una competencia de igualdad de género, pero sí aparecen situaciones: las mujeres con la menopausia, y nosotros con la andropausia; las mujeres que no se sienten queridas, y, ojo, los hombres tampoco; las mujeres le tienen miedo al futuro o al paso del tiempo y los hombres también.

Hay algo de plantar bandera y decir que los hombres también sufrimos ese tipo de cosas que se creía que estábamos superados al respecto. Se sufre de igual manera o diferente, pero se padece también esas situaciones que por momentos creímos que el hombre estaba exento de esa problemática.

Benjamín Vicuña

CARAS: ¿Y cómo creés que Cocho puede cerrar esta nota?

Benjamín Vicuña: Vos decís Cocho… para que la gente sepa, es el dibujito, el héroe de la historia, el alter ego de Ariel. No soy un genio como Cochito, pero sería algo así como: “La vida es hoy… así que me voy a mi casa”.