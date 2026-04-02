La China Suárez y Mauro Icardi volvieron a Turquía en un avión de línea y con escalas: se acabaron los vuelos privados

La China Suárez y Mauro Icardi no dudan en mostrar los lujos con los que viven en su día a día. Viajes por doquier, una casa de ensueño y ropa de marcas reconocidas y exclusivas, son solo algunas de las cosas que muestran en sus redes sociales, mientras dejan en claro que ambos tienen la misma visión a futuro para su relación. Sin embargo, en las últimas horas, y tras su regreso por unos ideas a la Argentina, se dio a conocer que un aspecto de su estilo de vida habría desaparecido: ambos no disfrutarían más de vuelos privados. Es por eso que su vuelta a Turquía se basó en escalas y un avión de línea con sus seguidores.

China Suárez, Mauro Icardi

El motivo por el que la China Suárez y Mauro Icardi ya no tienen vuelos privados

Los viajes en vuelos privados de la China Suárez y Mauro Icardi fue algo duramente criticado por los haters y algunos medios de comunicación. La pareja viajó a la Argentina, con los hijos de la actriz, donde pasaron unas semanas junto a Francesca e Isabella. Finalmente, tenían previsto regresar a Turquía el viernes 27 de marzo, por la noche, con pasaje ya emitido. Sin embargo, se dio a conocer que se habrían complicado las cosas, por lo que resultaron volando en otra compañía, el domingo, pasando un fin de semana más en la Argentina.

En este contexto, Juan Etchegoyen habló con la periodista Naira Vecchio en un Mitre Live. Allí, la profesional confirmó que los vuelos privados quedaron en el pasado, debido a la decisión que tomó el Galatasaray. “El club dejó de darle los vuelos en avión privado. Era parte del contrato que en su momento hizo Elio Pino, el representante de Mauro, junto con Wanda Nara, e incluía condiciones especiales por goles, plusvalía y viajes a Argentina”, explicó.

De esta manera, agregó que el presente del futbolista no era el mejor dentro del club, si bien tenía una fuerte cantidad de seguidores y una buena presencia al momento de presentarse en la cancha. Icardi no es titular, su rendimiento se resintió y está en pleno proceso de negociación contractual, según detalló Vecchio. Sin embargo, el club turco no querría deshacerse de él, sino proponerle que implican una reducción del sueldo a menos de la mitad y la pérdida de beneficios, como los vuelos privados y pagos extra por goles o convenios con la institución.

Un regreso mediático a Turquía

El regreso de la China Suárez y Mauro Icardi estuvo envuelto en gritos, fotos y cambios de planes en su rutina. Su salida estaba planificada para el 27 de marzo, y terminaron tomando un avión de línea el domingo 29. La pareja viajó junto a los hijos de la China Suárez. Según dio a conocer Fede Flowers y Gossipeame, en sus cuentas de redes sociales, tuvieron algunas escalas y pudieron sacarse fotos con seguidores. Así mismo, uno de los fanáticos del futbolista le consultó sobre la posibilidad de ir a River Plate, y no obtuvo respuesta, pero sí un sugestivo gesto. Las postales de la familia consagrada se viralizaron en redes sociales y abrieron al debate mediático.

El regreso a Turquía de la China Suárez y Mauro Icardi

Fue en este sentido en que se comenzó a saber los detrás de los cambios que hubieron de planes, y se dio a conocer que la pareja habría perdido el beneficio de los viajes privados. Por el momento, la China Suárez y Mauro Icardi no se pronunciaron al respecto, por lo que se sigue manteniendo en un rumor entre voces. A pesar de eso, las redes sociales dieron sus puntos de vista y los comentarios no faltaron.

A.E