Lejos de Icardi y la actuación, el exitoso negocio de la China Suárez que la convierte en una referente de la moda

Eugenia “China” Suárez atraviesa un momento de alta exposición mediática, impulsado tanto por su vida sentimental, como por sus recientes proyectos en la pantalla. Sin embargo, más allá de los titulares vinculados a su relación con Mauro Icardi y las repercusiones del estreno de En el barro 2, la actriz construyó desde hace tiempo un camino propio en el universo fashion, donde consolidó una marca que lleva su sello personal en compañía de una diseñadora que pisa fuerte en el mundo de la moda.

La China Suárez, una experta fashionista

Mucho antes de que la China Suárez quedara en el centro de la escena por cuestiones ajenas a su trabajo en la actuación, ya desarrollaba una faceta empresarial ligada a la indumentaria femenina. En sociedad con la diseñadora Natalia Antolín, creó una cápsula que combina el espíritu romántico con detalles audaces y cien por ciento juveniles apto para todo tipo de edades. Es así que el proyecto creció hasta transformarse en una firma reconocida dentro del circuito local.

Negocio de la China Suárez | Instagram

La marca, bautizada China by Antolín, refleja con claridad la estética que la artista suele mostrar en los eventos elegantes y redes sociales. Las colecciones se distinguen por estampados florales, motivos inspirados en la naturaleza y guiños animales print, aunque también incluyen propuestas más sobrias: trajes de líneas simples, conjuntos sastreros delicados y vestidos donde las texturas cobran protagonismo.

Las piezas más llamativas se confeccionan en géneros como tul y lurex con aplicaciones de encaje, materiales que aportan brillo y movimiento. Los vestidos largos y etéreos, con mangas amplias y volados, se convierten en la carta fuerte de la firma. Son diseños pensados para eventos especiales, celebraciones nocturnas o momentos en los que la premisa es destacarse con un estilo femenino, sensual y sofisticado.

Negocio de la China Suárez | Instagram

La China Suárez se asoció a grandes figuras del ambiente

El emprendimiento cuenta además con un local físico en el barrio porteño de Palermo, uno de los polos de moda más importantes de la ciudad de Buenos Aires. Desde allí, la marca atiende tanto a clientas habituales como a figuras del espectáculo que eligen estas creaciones para apariciones públicas. La propia China Suárez suele oficiar de modelo de sus colecciones, reforzando la identidad de la firma.

Varias celebridades argentinas también vistieron sus diseños en distintas oportunidades. Entre ellas se destacan Verónica Lozano, Sofía Zámolo, Natalia Oreiro, Sabrina Garciarena, Chechu Bonelli y Pía Slapka, quienes ayudaron a amplificar la visibilidad del proyecto. A nivel comercial, la firma suele lanzar liquidaciones por cambio de temporada y ofrecer facilidades de pago con tarjetas de crédito, estrategias que fortalecen su alcance masivo abarcando a un amplio público.

Negocio de la China Suárez | Instagram

Aunque la cuenta oficial de Instagram permanece inactiva desde hace más de un año y medio -una pausa que muchos interpretan como un impasse mientras la actriz prioriza sus compromisos audiovisuales-, el nombre de la China Suárez sigue asociado a la moda como sinónimo de estilo romántico y audacia contemporánea. Su incursión empresarial demuestra que, más allá de la actuación y la exposición mediática, logró posicionarse de manera exitosa como una referente fashionista que entiende el negocio y lo convierte en una extensión natural de su imagen pública.

NB