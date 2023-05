El hermano de Tini Stoessel, Francisco, reveló una habilidad secreta que se viralizó en las redes sociales. El joven estuvo como invitado en el programa "Nadie Dice Nada" y confesó una aptitud que generó revuelo.

Durante la emisión del ciclo por Luzu TV, Francisco compartió que tiene una habilidad para adivinar el signo zodiacal de cualquier persona. "En un 90 por ciento de las veces funciona, hay un pequeño margen de error", agregó el modelo.

Francisco en Nadie Dice Nada.

Para demostrarlo, empezó a realizar una serie de preguntas a los presentes, aunque no siempre las repetía para poder adivinar. "¿Algo que tengas que no quisieras tener? ¿Algo que no tengas y que quisieras tener?", le consultó Francisco a Momi Giardina a lo que ella confirmó sincera: "ansiedad y ser más ordenada".

Francisco Stoessell y Tini.

"Te saqué el elemento Fuego", reveló Stoessel, sorprendiendo a todos los presentes, ya que la respuesta era correcta. Pero, el influencer continuó realizando preguntas "Quiero que describas con detalles cuál es tu cita ideal", le indicó a Giardina a lo que ella respondió "me enamora y me calienta el amor, no el sexo casual".

El hermano de Tini se viralizó por esta habilidad.

Después de unos segundos, Francisco se aseguró frente a todos que el signo de Momi es "Aries". Los presentes se mostraron impactados, ya que acertó con tan solo dos preguntas.

¿Cómo nació el "Tini, Tini, Tini" de Martina Stoessel?

Los artistas se definen con una marca al final de sus canciones, es un detalle que se puso de moda en los géneros urbanos y pop en Latinoamérica. Esto comenzó en las canciones donde eran varios los colaboradores y de esta manera el público pudiera distinguir quienes eran parte del tema.

Imagen reciente de Tini junto a De Paul.

En el caso de Tini, la joven argentina reveló que su manager le pidió que "Tirara un free", el cual se basa en decir frases improvisadas por arriba de la pieza ya grabada. Intentando dejar su huella en el track, Stoessel lanzó el "Tini, Tini, Tini" por primera vez en su canción Fresa. "La primera vez fue en Fresa que fue épico y ya quedó", detalló la hermana de Francisco.