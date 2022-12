El hijo del Kun Aguero sufrió de bullying durante el Mundial Rusia 2018

Benjamín es el hijo de Kun Agüero, fruto de su romance con Gianinna Maradona. Tanto el joven como el ex futbolista se encuentran en Doha para alentar a la Argentina en el Mundial Qatar 2022, y en medio de las acostumbradas transmisiones que su padre realiza en las plataformas de streaming, decidió blanquear una situación muy difícil que vivió durante la travesía de la albiceleste en Rusia 2018.

Y es que Benjamín fue víctima de bullying en la escuela. Recibió muchos comentarios dolorosos y críticas hacia su padre que le dolieron mucho. "Me acuerdo que una vez en el colegio vino un chico y me dijo: 'Tu papá es malísimo. Malo, malo, mal'. A mí eso me hizo re mal y ese sábado justo jugabas contra Rusia", partió revelando, ante la mirada atenta del Kun Agüero.

Todo ocurrió durante el Mundial Rusia 2018.

En ese partido, justo el Kun Agüero hizo el único gol del encuentro. Tras esto, el joven decidió encarar al chico el lunes siguiente. “Y me acuerdo que después el finde ganaron 1 a 0 con gol de él... Bueno entonces qué hago, voy el lunes al colegio y le pregunto al pibe: '¿te acordás quién hizo gol el finde'?", recordó, agregando después que el niño que se burló de él se quedó mudo.

De esta manera queda en evidencia algunos episodios que pueden vivir los familiares de los jugadores que integran la selección Argentina. Tras conocerse este relato, los comentarios de apoyo hacia Benjamín y el Kun Agüero fueron los protagonistas.