Paula Chaves mostró el paso a paso de la renovación de su casa: “Me cuesta elegir pasta o pollo, imagínate el piso”

Paula Chaves transita una etapa de renovación tanto personal como profesional. Hace algunos meses, la modelo y conductora había mostrado su costado más sensible al quebrarse en vivo durante una emisión del programa Tapados de laburo, donde reflexionó sobre el paso del tiempo y el crecimiento de sus hijos, Olivia, Baltazar y Filipa.

Paula Chaves

Aquel episodio, cargado de emoción, sirvió como anticipo de un cambio profundo en su vida. En medio de una agenda laboral intensa y con la energía puesta en nuevos proyectos, Paula Chaves decidió emprender una mudanza, una experiencia que marcó el inicio de una nueva etapa para su familia.

La mudanza de Paula Chaves y las remodelaciones de su nuevo hogar

Ya instalada en su nueva casa, la modelo comenzó a compartir en sus redes sociales distintos momentos del proceso de renovación. A través de historias de Instagram, Paula Chaves mostró cómo están demoliendo algunas paredes y avanzando con los trabajos de refacción.

Remodelación de la casa de Paula Chaves

En una de las publicaciones, se la vio observando los cambios estructurales con entusiasmo, mientras en otra, en blanco y negro, escribió: “Pensando en cada detalle”. Más tarde, compartió una imagen en la que aparecía eligiendo materiales para el piso y agregó con humor: “Me cuesta elegir entre pollo o pasta, imagínate un piso para la casa”.

Una historia de amor que sigue consolidándose

Paula Chaves y Pedro Alfonso mantienen una relación desde 2010, cuando se conocieron en el programa Bailando por un Sueño. Lo que comenzó como una broma televisiva se transformó con el tiempo en una de las parejas más queridas del espectáculo argentino.

Paula Chaves y Pedro Alfonso

Con tres hijos en común, la modelo y el productor han atravesado distintas etapas y desafíos, pero siempre se mostraron unidos. Hoy, en medio de obras, rutinas y proyectos, Paula Chaves y Pedro Alfonso continúan apostando a su familia, compartiendo con su comunidad virtual los momentos cotidianos que acompañan esta nueva etapa.