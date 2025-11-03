Olivia y Mila, las hijas de Paula Chaves y Mery del Cerro debutaron en el escenario con Cris Morena: los emocionantes musicales

Este fin de semana, las redes sociales de Paula Chaves y Mery del Cerro se llenaron de imágenes y videos de sus respectivas hijas -Olivia y Mila- en un emotivo show realizado por la productora Ser Otro Mundo que dirige Cris Morena. Las mini famosas mostraron sus dotes artísticos sobre los escenarios, integrando elencos de comedia musical donde revivieron canciones de Rincón de Luz y diversas creaciones de la productora.

El orgullo de Paula Chaves y Mery del Cerro por el debut de Olivia y Mila

Paula Chaves y Mery del Cerro no sólo son grandes referentes del modelaje de argentina, sino que además son queridas por el público en general. Ambas suelen mostrar muy unidas y comparten vivencias de la maternidad. Tal es así que Olivia, hija de la modelo con Pedro Alfonso, y Mila, hija de la top model con el diseñador gráfico Jaime "Meme" Bouquet, hicieron este fin de semana su debut en los escenarios de la escuela de arte de Cris Morena.

Cris Morena | Instagram

Según reza en la descripción de la academia de la productora, la misma es un semillero de talentos, un espacio de aprendizajes y una usina de proyectos. Por esta razón, las primogénitas de las fashionistas comenzaron a formar parte de los alumnos que dirige la distinguida creadora de Chiquititas, Rebelde Way, Casi Ángeles y Floricienta y Margarita -entre otros. Las niñas formaron parte de un musical donde además de desplegar sus destrezas artísticas en la actuación y el baile, hicieron un recorrido de los temas más emblemáticos de los programas realizados por la ejecutiva infanto-juvenil.

Con cámara en mano, Paula Chaves grabó fragmentos de la muestra donde se la ve a Olivia disfrutar de cada movimiento mientras cantaba, visiblemente alegre y entusiasmada. “No puedo más”, escribió llena de emoción la conductora. Minutos más tarde mostró la reacción de Filipa al ver a su hermana participar del evento, como así también compartió una tierna postal de Pedro Alfonso con la pequeña mostrando un amuleto sumamente especial para ella: “Con el collar de su abuela Ana”.

Pedro Alfonso y Olivia | Instagram

Por su parte, Mery del Cerro registró cada instante del despliegue artístico de Mila. “Hecho con amor y pasión”, escribió orgullosa en uno de los materiales audiovisuales que compartió en su cuenta personal de Instagram. Asimismo, se llenó de nostalgia al desbloquear momentos de su niñez: “Yo y mi niña mágica emocionada por tantos recuerdos”.

Mila y Olivia bajo el radar de Cris Morena

Cris Morena se mantiene firme en su vocación como formadora de jóvenes talentos, demostrando que su productora, Ser Otro Mundo, continúa siendo una potencia de sueños y desarrollo artístico. A lo largo de su carrera, creó plataformas donde los jóvenes pueden experimentar el rigor y la magia del teatro musical. Su metodología pedagógica y su visión para el entretenimiento familiar aseguran que cada espectáculo no solo sea un éxito de taquilla, sino también un espacio de profundo aprendizaje para quienes se atreven a subir al escenario.

El reciente debut de Olivia y Mila en este entorno artístico centra las miradas de los cazatalentos. Al unirse a elencos que reviven clásicos de la mamá de Romina Yan, las hijas de Paula Chaves y Mery del Cerro se posicionaron como grandes promesas actorales. Este paso para las "mini famosas" bajo la supervisación de Cris Morena no solo honra el legado de sus madres, sino que también les abre una puerta significativa en el mundo del espectáculo con una plataforma de alto calibre desde temprana edad.

Cris Morena | Instagram

El debut escénico de Olivia y Mila, bajo la tutela de la reconocida productora Cris Morena, no es solo un hito artístico para las pequeñas, sino también un momento profundamente emotivo para sus madres, Paula Chaves y Mery del Cerro. Ver a sus hijas desplegar talento en el escenario, reviviendo clásicos del repertorio de Cris Morena, confirma que la veta artística fluye en esta nueva generación. La emoción compartida en redes, desde el orgullo de Paula ante la alegría de Olivia hasta la nostalgia de Mery al revivir su propia infancia, sella este evento como un hermoso cruce generacional, donde el arte y el amor familiar se entrelazan.

NB