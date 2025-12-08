Del austero arbolito de Paula Chaves al ostentoso árbol de Barby Franco: así se preparan los famosos para la Navidad

Oficialmente, este lunes 8 de diciembre, se lleva a cabo el tan ansiado ritual del armando de los arbolitos de navidad. Pese a que muchas figuras del espectáculo se anticiparon a esta fecha, muchos otros decidieron esperar a este lunes feriado para compartir el momento especial junto a sus hijos. Es por esta razón que en las cuentas de Instagram se desplegaron todo tipo de imágenes: desde el austero árbol navideño de Paula Chaves al ostentoso de Barby Franco. Cada uno de ellos estuvo enmarcado por un espíritu navideño que comienza a sentirse en el aire.

Marley junto a Mirko y Milenka

Desde la llegada de Mirko, Marley realiza año a año el armado del arbolito de navidad junto a su primogénito. Sin embargo, este año está cargado de simbolismo para el célebre conductor de Telefé, quien este 2025, suma a su segunda hija Milenka, al ritual. En el video que compartió en su cuenta personal de Instagram se los puede ver a padre e hijo llevando a cabo esta misión colocando rama por rama mientras la beba explora las texturas y recorre el living en con su andador.

Luces, estrellas, destellos de nieve y adornos de todo tipo vistieron el árbol que forma parte de uno de los rincones más importantes de su hogar. Mirco, sorprendido por el resultado final, sonreía frente a cámaras, mientras sostenía la pequeña mano de su hermanita.

Eugenia Tobal grabó la hazaña de Emma

Para Eugenia Tobal cada Navidad es única luego de la llegada de Emma, su única hija. Con la leyenda “8 de diciembre”, mostró cómo su pequeña era la encargada de adornar un árbol de mediano tamaño ubicado en la parte exterior de su vivienda. La nena, entusiasmada, colocaba cada elemento con sumo cuidado mientras su mamá, orgullosa, registraba este momento único para ambas.

Barby Franco recibió la ayuda de Sarah Burlando

Barby Franco fue una de las famosas que se adelantó al armado de la ambientación navideña. Ansiosa por ver la cara de su hija Sarah Burlando de casi tres años para el momento en el que llegue Papá Noel, la modelo compartió un tierno registro en la famosa red social de la camarita.

En el mismo se la puede ver a la nena parada sobre una silla, sumamente concentrada y decidida a colocar las bambalinas en el ostentoso árbol. Ambas lograron plasmar en el living de su hogar un estilo clásico y cálido, perfecto para destacar en el living de su hogar.

La emoción de Jesica Cirio

Jésica Cirio no dudó en compartir las postales más significativas de esta célebre jornada donde los más chiquitos de las familias cobran protagonismo. “Nada más lindo que compartir juntas y vivir la magia de la Navidad armando nuestro arbolito”, escribió en sus redes sociales, mientras Chloe posa junto a su perrito tras haber colgado la imponente estrella en la punta del árbol.

Paula Chaves eligió la austeridad

Lejos de los lujos y de las ostentaciones a la que los famosos tienen acostumbrados a sus seguidores, Paula Chaves sorprendió por la sencillez y la austeridad que eligió como árbol navideño. El mismo consistió en una estructura metálica con alambres cuyas puntas contenían luces. Además, colocó pocos accesorios que simbolizan la navidad y dejó de lado tanto las guirnaldas y moños, como el color verde y rojo característicos de la época, mostrando que menos puede ser más.

Nicole Neumann mostró su pesebre

Lejos de compartir el paso a paso y el detrás de escena, Nicole Neumann fue al grano y compartió una postal donde engloba el resultado final de su decoración Navideña. Además del tradicional arbolito, sumó a su chimenea botas y hasta un pesebre haciendo alusión al nacimiento de Jesús. Utilizando elementos que no invadan ni requiera de reubicar adornos, colocó cada uno de estos objetos distribuidos estratégicamente para preservar la elegancia y la sutilidad en su comedor.

Wanda Nara marcó tendencia con sus siete árboles

A diferencia de los famosos nombrados con anterioridad, Wanda Nara impuso su propio estilismo navideño con una decoración típica de las residencias de Estados Unidos: siete árboles navideños, uno central, y otros seis desplegados equitativamente hacia ambos costados repletos de luces y ositos al pie. Además, sumó dos trineos y un imponente cascanueces como guardián de la navidad.

Sea cual sea su textura y confección, cada una de estas personalidades del espectáculo y la televisión argentina ya están listos para recibir la Navidad rodeados del amor de sus hijos.

