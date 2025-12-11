Paula Chaves respondió a las críticas por su arbolito de navidad austero: "Busqué el perrito callejero"

La Navidad llegó a las casas de las celebridades, quienes no dudaron en compartir el momento de armar el árbol con sus familias y sus seguidores de las redes sociales. Sin embargo, algunas de las decoraciones dieron de qué hablar y sorprendieron a todos los usuarios y más críticos del tema. Paula Chaves se volvió tendencia, al mostrar cómo había quedado su arbolito, y no hablar antes los duros dichos en su contra. Pero, la modelo se cansó de la situación y se defendió frente a su "austera" decoración.

Paula Chaves y su familia

El polémico árbol de navidad de Paula Chaves

Paula Chaves dio de qué hablar en las redes sociales, cuando mostró su "austero" árbol de navidad. La modelo y conductora optó por un pino minimalista blanco, donde predominaban las luces cálidas y pequeñas guirnaldas que transmitían una idea de "hogar" en el invierno. Sin embargo, los usuarios de las redes sociales fueron lapidarios con ella, ya que apuntaban con la supuesta "falta de emoción" que había en su decoración, y que eso no ayudaba a que sus hijos disfruten de estas fiestas.

El árbol de navidad de Paula Chaves

La defensa de Paula Chaves ante las críticas: "Busqué el perrito callejero"

En Tapados de Laburo (Olga), Paula Chaves recibió comentarios de parte de sus compañeros, y ella decidió romper el silencio. "Yo de chica no tenía árboles de navidad grandes. Por eso, me junté unos mangos y me compré el pino más alto del condado", comenzó explicando. Sin embargo, expuso que, con la mudanza a su nueva casa, las cosas se habían complicado, y había logrado resolverlo de la mejor manera posible.

"Cuando vendí mi casa, mandé todo a la baulera, y el pino quedó en el fondo de todo. Llega el día y los chicos me hacen acordar del arbolito, y yo no podía pedirle a la gente que me traiga el pino", detalló la modelo. De esta manera, reveló que OLGA le enseñó a "ser rara", y decidió transmitirlo en su propia decoración navideña, por eso optó por resolverlo con un pequeño pino y un cambio a lo que siempre se ve en la navidad. “Vi las luces y dije, voy a ir a lo simple. Yo no fui a buscar el Golden, yo fui a buscar al perrito callejero en el fondo. Es una obra de arte, es aesthetic”, cerró.

Sus compañeros de canal siguieron bromeando alrededor de su historia, pero algunos usuarios coincidieron con su uso de reciclar lo que tenía en un momento tan complicado como es una mudanza. Paula Chaves dejó de qué hablar en las redes sociales, cuando fue comparada por su decoración navideña frente a otros famosos y celebridades. Sin embargo, ella defendió su "austero" árbol de navidad, y expuso su presente en medio de la mudanza con su familia.

