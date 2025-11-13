Paula Chaves defendió a la China Suárez y explicó por qué no quiso entrevistarla en el ciclo que conduce en Olga. La modelo detalló que su decisión estuvo vinculada al tipo de nota que se esperaba y al enfoque que ella prefiere mantener en su espacio. Recientemente, aclaró que no hubo conflicto personal y que su elección respondió a una cuestión de formato.

Paula Chaves se refirió a la polémica con la China Suárez tras declinar entrevistarla

La conductora de Tapados de laburo (OLGA), mantuvo diálogo con un móvil de Puro Show (El Trece) y se refirió a la polémica situación que se vivió en los últimos días. Según explicó, la propuesta surgió en el marco de la promoción de la nueva serie que protagoniza. Sin embargo, la modelo optó por declinar la posibilidad, lo que generó diversas interpretaciones.

“Yo no hubiese podido hacer la nota que tal vez todos esperaban”, expresó Paula Chaves, dejando en claro que su decisión fue tomada desde un lugar profesional. Durante la entrevista, también remarcó que no existe un conflicto personal con la China Suárez, aunque reconoció que el vínculo entre ambas se modificó con el tiempo.

“Nuestra relación se enfrió, pero no pasa nada”, afirmó. En ese sentido, también se refirió al entorno mediático que suele rodear a la influencer: “No me gusta el quilombo, ustedes lo saben. Le escapo a esas cosas”. En ese contexto, explicó que el formato de su programa no está pensado para abordar entrevistas que puedan derivar en interpretaciones personales o generar controversia.

Paula Chaves defendió a la China Suárez del hate que recibe en redes sociales

Además, Paula Chaves se mostró crítica frente a las reacciones negativas que recibe a diario la China Suárez en redes sociales. “Problema personal no tengo. O sea, nuestra relación se enfrió, pero no pasa nada. Y tampoco banco todo el hate que se está comiendo, porque no está bueno. No me parece que esté bueno fomentar toda esta agresión de un team, de otro team”, comentó.

La decisión de la modelo fue respaldada por su equipo de producción y sus compañeros, que entendieron los motivos. “Yo le esquivo a todo, no fomento, no hago cosas para que en mis redes sociales se hable de mi vida privada. Sí comparto alguna cosa con Pedro, con mis hijos y demás, pero no me gusta. De verdad, porque la paso mal y no me gusta quedar pegada en esto”, continuó.

“No tengo un tema personal con la China. Nuestra relación se enfrió, pero no pasa nada”, insistió, reafirmando que su decisión no estuvo motivada por cuestiones personales. Por su parte, destacó que en otro momento su podría entrevistarla: “La entrevistaría, sí, la entrevistaría el día de mañana. Tengo buena onda, todo. Hoy por hoy, puntualmente, para Tapados de laburo, no iba a encajar y no iba a ser la nota que todos estaban esperando”.

