El Kun Agüero es una de las figuras más queridas y respetadas de nuestro país. A pesar de no poder ejercer el deporte que más le apasiona, Sergio es transparente con su humor en las redes sociales y fue en una entrevista donde contó qué sucedió con su primer mail que se vio obligado a cambiar.

En la actualidad, el mejor amigo de Lionel Messi se dedica a los streaming y, de esta manera, conecta directamente con sus seguidores que lo admiran por su exitosa carrera futbolística y su personalidad humilde.

El Kun Agüero reveló cuál fue su primer mail y porqué se arrepintió

Fue en el programa español La Resistencia, donde el conductor invita a diferentes figuras famosas a conversar sobre distintos aspectos de su vida, que el Kun recordó cómo fue su debut en primera y cuáles fueron las consecuencias. El conductor le preguntó al amigo de Lionel si recordaba su primer dirección de mail e, inmediatamente, el exfutbolista señaló que fue un gran error haberse creado uno.

"Fui muy bolu...", comenzó contando Agüero al recordar que debutó en Independiente a sus 15 años y eso lo convirtió en el jugador argentino más joven en jugar en primera por primera vez. "Me puse Kun Agüero, en Messenger, y cuando debuté joven en Argentina la gente me empezó a buscar y se me colapsó. Tuve que cambiarlo", explicó.

Fue al instante que el público comenzó a estallar de la risa mientras el mejor amigo de Messi recordaba cómo habían sido sus comienzos en el deporte que lo llevó a las ligas europeas. "Me lo hice con 14 años y no sabía que iba a ser conocido", finalizó el exfutbolista.

El Kun Agüero junto a Lionel Messi

A pesar de estar lejos de las canchas, el Kun Agüero encontró su hobby con la conducción de programas digitales. Sus inicios se dieron en la pandemia, cuando aún no entendía bien de las nuevas plataformas, y los mismo hinchas crearon una comunidad de seguidores. Durante el mundial, los mismo argentinos, lo clasificaron como el "Community Manager de la Scaloneta".