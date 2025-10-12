El look total black de Sarah Burlando y Barby Franco en el casamiento de Rosario Burlando: “¿A quién le gusta la fiesta?”

Este sábado, Barby Franco, Fernando Burlando y, su hija, Sarah Burlando, estuvieron de casamiento. La familia asistió a la boda por iglesia de Rosario, una de las sobrinas del abogado y no dudaron en compartir algunos de los mejores momentos de la noche.

Los looks de Sarah Burlando y Barby Franco

Como suele ser habitual, Barby Franco compartió muchas postales y videos del fin de semana de su hija, Sarah Burlando. En esta oportunidad, la locación de dicho material fue el casamiento de Rosario Burlando, sobrina de Fernando, que celebró su unión religiosa con Danilo Herrera.

La primera de las ceremonias había sucedido durante el jueves pasado en el registro civil de Hudson. Para la ocasión, Barby Franco y Sarah Burlando habían optado por vestidos floreados, muy similares, y la pequeña se había dado el gusto de ser una de las que llevaba el arroz para los flamantes novios.

Sarah Burlando en la boda por civil.

En esta oportunidad, ya en la boda por iglesia, madre e hija volvieron a repetir la similitud en sus atuendos, aunque con un tono completamente diferente al de la semana pasada. La modelo y la niña llevaron dos vestidos total black, que lucieron en las redes sociales.

Barby Franco y Sarah Burlando en el casamiento de Rosario.

Sarah Burlando lució un adorable vestido negro de tul con los brazos y la espalda descubiertos, y una falda con volumen que le aportó un aire lúdico y elegante. Completó el look con botitas negras y, en algunas fotos, un chupete haciendo juego.

Por su parte, Barby Franco optó por un vestido largo negro de corte sirena y líneas limpias, que realzaba su figura. Lo combinó con un collar plateado, el cabello recogido y un maquillaje sutil, logrando un look clásico y sofisticado.

Barby Franco y Sarah Burlando junto a Rosario Burlando.

Así fue la noche de Sarah Burlando y Barby Franco

Más allá de los looks, la modelo también compartió algunas imágenes de lo que había sido su gran noche junto a Rosario Burlando. Ya desde la iglesia, la pequeña tomó protagonismo, bailando mientras la novia se alejaba. Algo que sostuvo en la fiesta, ocasión en la que se la pudo ver disfrutando junto a su mamá.

Por supuesto que tampoco faltó la foto con la novia. Barby Franco subió una imagen en la que queda claro el inmenso cariño de Sarah por su prima, a quien abraza efusivamente en medio del salón.

Sarah Burlando con Rosario Burlando.

Barby Franco y Sarah Burlando vivieron una noche muy especial en el casamiento de Rosario Burlando, la sobrina de Fernando Burlando. Madre e hija no solo combinaron looks, sino que se la pasaron a lo grande y no dejaron de celebrar en ningún momento.