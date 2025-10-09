Sarah Burlando y un pedido de perdón que derritió a Barby Franco: el tierno momento

Barby Franco y Sarah Burlando se convirtieron en unas verdaderas influencers. Día tras días atraen la atención de sus más de 2,1 millones de seguidores con los videos e imágenes más tiernas de la niña y su complicidad junto a su madre. Asimismo, las situaciones cotidianas también son una fuente de atracción para los cibernautas que ven al dúo de entrecasa sobrellevando la convivencia que a veces se torna un tanto áspera.

En las últimas horas, la modelo y la mini fashionista tuvieron un tenso encuentro, donde todo terminó con un pedido de disculpas y una Pinky Promes que no se puede incumplir. Como era de esperarse, todo quedó registrado en la cámara del celular de la joven pareja del abogado Fernando Burlando.

Barby Franco y Sarah Burlando | Instagram

Sarah Burlando cruzó un límite y Barby Franco apeló a la crianza respetuosa

Sarah Burlando está transitando la última etapa de la primera infancia y se está sumergiendo de lleno en la denominada “pequeña adolescencia” o “crisis de los dos años”. La misma se caracteriza por reafirmar su independencia y autonomía, pero también se muestran comportamientos desafiantes. Este es el caso de la heredera del mediático abogado que tuvo un encontronazo con Barby Franco tras haber pronunciado una “mala palabra”: “La p... padió”. Esta frase fue repetida una y otra vez por la pequeña infante, mientras su madre le explicaba: “No se dice eso”. “No, p... padio”, volvió a decir, pero ahora sumándole a famosa canción Bajo del Mar de la película La Sirenita. Esta ocurrencia desató las carcajadas de la ex azafata de Guido Kaczka.

Sin embargo, la niña siguió cruzando los límites permitidos por la educación que recibe en su hogar y, una vez más, su progenitora le volvió a llamar la atención, pero esta vez con un tono más firme: “¡No se dice esa palabra!”. Esta primera parte del video que compartió en sus historias de 24 horas tuvo como protagonista un gran emoji referente a la frase: “Oh, my god”.

En una segunda instancia, Barby Franco se vio desafiada por la pequeña Sarah que la contradecía y hasta pedía por su padre a los gritos: “Papaaaaaaaaaaaa”. Finalmente, ambas hicieron las paces, aunque la creadora de contenidos apeló al diálogo y al compromiso de su heredera para erradicar esa palabra de su vocabulario. “Prometelo”, le pidió la pareja de Burlando, mientras su hija preparaba el dedo meñique para llevar a cabo el ritual del Pinky Promise, donde entrelazar estos dedos crea un vínculo sagrado y una promesa irrompible. También, se cree que por dichas extremidades pasa una vena que conecta al corazón, por lo que es una afirmación dicha con sinceridad.

De esta manera, Barby Franco y Sarah Burlando lograron entablar un acuerdo de convivencia. “Pedón, mami (Perdón, mami)”, exclamó la niña mostrando arrepentimiento en su accionar y llenando de ternura a sus fanáticos que se identifican con estas acciones de la vida cotidiana. Por lo pronto, la modelo lleva a cabo su maternidad sorteando los desafíos que se le presentan ante una pequeña adolescente de casi tres años.

NB