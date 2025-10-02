El vestido de marca de lujo con el que Sarah Burlando demostró ser una mini influencer fashion

Este jueves, Sarah Burlando fue protagonista de una increíble producción de fotos para una sofisticada marca internacional. Con casi tres años, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando se convirtió en una mini referente de la moda, una pasión que heredó de su mamá. Es así que, mediante las historias de 24 horas de la exazafata de Guido Kaczka, la niña mostró su look fashionista marcando tendencia en esta temporada primavera- verano.

Sarah Burlando | Instagram

Sarah Burlando, una mini fashionista

Desde que nació, Sarah Burlando es protagonista indiscutible en las redes sociales de Barbi Franco. A diario, la influencer muestra el crecimiento de su única hija y cuenta los pormenores de su infancia llena de ternura y amor. No obstante, la pequeña se transformó en una referente de las grandes marcas -incluso de carácter internacional- que encuentran en ella una fuente de inspiración por la naturalidad con la que se para frente a cámara.

Este jueves, la heredera del afamado abogado mostró un sofisticado y lujoso vestido de una reconocida firma extranjera. Las imágenes, desplegadas por su madre en la plataforma de interacción social antes mencionada, captaron el momento exacto en el que la niña se pasea bajo el sol radiante de la mañana primaveral con una pieza que resalta su estilo chic: un diseño total pink compuesto por una falda amplia con volumen, un lazo ceñido a la cintura, mangas cortas estilo princesa y un cuello con volados en color blanco. Asimismo, el look se complementó con unas medias cancán y unos zapatitos total white.

Sarah Burlando | Instagram

El peinado consistió en dos rodetes en la zona alta de la cabeza que le despejaban el rostro mientras y que estaban coronados con un moño en ambas terminaciones. En la parte de abajo, dejó caer su cabello aportando movimiento mientras desfilaba con la canción Pasarela de Emilia.

El repentino cambio de Sarah Burlando

Barbi Franco, por su parte, contó que su hija decidió hacer un abrupto cambio en su vida. Desde hoy, el chupete es cosa del pasado. “Para las que están preocupadas y preocupados porque Sarah largara el chupete… a mí me c.... un huevo la verdad… hoy por primera vez dijo: ´Mamá voy a dejar el tete en casa porque ya soy niña grande´”. De esta manera, quedó asentado cómo en cuestión de un abrir y cerrar de ojos, va dejando atrás su primera infancia para sumergirse en una nueva etapa de su niñez.

Barbi Franco y Sarah Burlando | Instagram

Con chupete o sin chupete, Sarah Burlando marcó tendencia con su producción de fotos al aire libre para una lujosa marca; una de las más solicitadas por las principales figuras del espectáculo y que posiciona a sus clientas en un target de belleza en el reducido abanico de prestigio y sofisticación.

NB