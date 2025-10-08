Barby Franco volvió a emocionar a todos sus seguidores con un gesto lleno de amor hacia su madre, Verónica. La modelo, que suele compartir momentos de su día a día en redes sociales, protagonizó un tierno video a su progenitora, quien no pudo contener las lágrimas al recibir una inesperada sorpresa relacionada con su nieta, Sarah Burlando.

Sarah Burlando y Barby Franco

La relación entre madre e hija siempre fue muy cercana, y Barby Franco no duda en mostrarlo públicamente. Aunque Verónica continúa trabajando después de más de tres décadas en el mismo empleo, su hija decidió cumplirle un deseo muy especial. Esta vez, la recompensa llegó en forma de un sueño que había sido anhelado durante muchos años.

El sueño cumplido de Verónica

Entre risas y emoción, Barby Franco reveló que su mamá finalmente podrá conocer el destino que tanto anhelaba: “Hace muchos años le pregunté cuál era su sueño y me dijo que quería conocer a Mickey, que quería viajar a Estados Unidos. ¿Adivinen quién se va a Disney?”, contó la modelo, mientras su madre, entre lágrimas, confirmaba: “Tengo visa”.

Barby, visiblemente emocionada, la abrazó y celebró junto a ella: “Está feliz la Vero, que tiene visa, se va a Estados Unidos con su nietita”, expresó, haciendo referencia a que el viaje incluirá también a la pequeña Sarah Burlando. Aunque aclaró que no será inmediato, la familia se enseña ilusionada: “Bueno, el año que viene, ahora no”, dijo sonriente.

El presente familiar de Barby Franco

La relación de Barby Franco y Fernando Burlando es una de las más seguidas por los medios, en especial desde que se convirtieron en padres de Sarah. La pareja, que comparte la crianza de su primogénita con alegría, suele mostrar su día a día en redes sociales. Con más de dos millones de seguidores, Barby divierte a sus fans con videos junto a la pequeña, como cuando reveló su “método” para dormirla: “Buen método para dormir”, escribió mientras bailaba con Sarah a upa al ritmo de Marc Anthony.

Barby Franco con Sarah y Fernando Burlando

Además, Barby Franco suele compartir el cariño entre la niña y las hijas mayores de Burlando: “Se aman”, afirmó al mostrar una foto de Delfina y María sosteniendo a la beba. Así, entre juegos, viajes y gestos de amor, la familia vive uno de sus momentos más felices.