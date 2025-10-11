Barby Franco mostró cómo se las arregla para ser mamá y abuela al mismo tiempo

Barby Franco compartió una imagen en sus redes sociales que deja claro el doble rol que cumple en su vida y que puede resultar extraño para muchos. Por un lado, es la mamá de Sarah Burlando. Por el otro, es la abuela del pequeño Beltrán.

El doble rol de Barby Franco

Con solo 34 años, Barby Franco posee dos “títulos” que pocos pueden darse el lujo de tener en simultáneo, y menos a su edad. La modelo e influencer es madre de Sarah Burlando, de dos años, y abuela de Beltrán, que apenas pasa los cinco meses.

Barby Franco con Sarah y Fernando Burlando.

Esta situación tan particular, se da porque María Burlando, la hija mayor de Fernando Burlando, se convirtió en madre hace escasos meses. Una situación que, lejos de traer conflicto, unió muchísimo a la familia, como la propia Barby supo decir, además de agregar que su marido se encuentra “tocando el cielo con las manos”.

En las últimas horas, esta doble función quedó bien reflejada en sus redes sociales. Como suele hacer habitualmente, la influencer compartió una postal de su día a día en la que evidenció el rol que cumple, tanto con Sarah como Burlando.

“Mi rol de abuela y de mamá en una foto”, escribió en sus historias de Instagram, junto a una imagen más que significativa. En ella se la puede ver sosteniendo en un brazo a Beltrán y en el otro a Sarah, mientras ambos duermen plácidamente en el sillón.

Barby Franco con su hija, Sarah Burlando, y su nieto, Beltrán.

Barby Franco contó qué se siente ser una abuela tan joven

Hace algunos meses, en post del nacimiento de Beltrán, Barby Franco habló de cómo llevaba este momento tan especial. En una entrevista con Ciudad, la modelo explicó cómo había caído la llegada del pequeño en la familia. “Nos unió muchísimo a todos, en todo sentido. Estamos todos re unidos, tanto para Saritah como para Beltrán. Hay mucha felicidad y paz, es un momento muy lindo”, explicó.

Luego, en lo que respecta a ella, también se mostró súper feliz. “Ser abuela joven es lo mejor que me pasó en la vida. Es decir, ser mamá y abuela joven, y estoy chocha de la vida. Cuantos más bebés en la familia mejor”, dijo, exultante.

María Burlando, la hija de Fernando Burlando.

De esta forma, Barby Franco mostró cómo se desempeña en esta doble función de abuela y madre joven. Una situación que puede sonar extraño para algunos, pero que, según sus propias palabras, lo considera como lo mejor que le puede haber pasado en la vida.