Además de ser una mujer multifacética, como lo comentó en su reality Siendo Pampita, Carolina Ardohain es una madre muy presente. Durante el ciclo que conduce en Net Tv, Pampita reveló la técnica que utiliza a la hora de adoctrinar a sus hijos, fruto de la relación con Benjamín Vicuña y en la actualidad, con Roberto García Moritán.

El método que utiliza Pampita para adoctrinar a sus hijos

Durante el ciclo Pampita Online, analizaron la publicación que hizo Juana Repetto sobre los momentos en los que se siente desbordada frente a sus hijos. Entonces, una de las panelistas le consultó a Pampita cómo hace con sus hijos, ya que tiene una familia numerosa, cuando se portal mal.

“Yo tengo suerte porque tengo ayuda. Y la verdad que mis hijos son un amor también” comenzó diciendo Pampita, y luego reveló la técnica que utiliza para adoctrinarlos. “Les digo ‘te vas a pensar’. Me dijeron que es un minuto por edad: un año un minuto, dos años dos minutos, tres años tres minutos...Y así, le vas subiendo minutos al tiempo de pensar. No sé si ayuda mucho, pero ya saben” confesó la modelo.

“Si no, bajo línea, sacamos dispositivos eléctricos en un segundo y bueno, no hay más teléfono, no hay más esto y no hay más lo otro. A los hijos les hacen bien los límites. Los ayuda a crecer, se sienten amados y contenidos. No hay que dejar pasar nada” agregó Carolina.

“Yo soy estricta en algunas cosas, pero en otras nada, soy re permisiva. Saben que hay ciertas reglas de respeto y conducta que tienen que mantener en casa, principalmente, porque es el lugar donde más aprenden” admitió la conductora de Pampita Online.

Pampita reveló el retoque que se hizo antes de tener a Ana:

Pampita nos sorprende con cada revelación que hace respecto a su vida privada. Tal como lo muestra en su reality de Paramount Plus, Carolina Ardohain no deja ningún detalle al azar en su rutina diaria, y a pesar de tener una agenda muy apretada, la modelo confesó uno de los últimos retoques que se hizo antes de dar a luz a Ana García Moritán.

Fue gracias a su hermano, el odontólogo Guillermo Ardohain, quién además de mejorarle la sonrisa a Roberto García Moritán, le hizo uno de los últimos retoques a la conductora de Pampita Online antes de su último parto. “Caro batió el récord en cantidad de blanqueamientos en un año. Tiene un nivel de exigencia tan alto que, se los ve blanco, y cada vez quiere un grado más de blanqueamiento” aseguró el hermano de Pampita, y agregó “Para mí, la chapa número uno es mi hermana porque tiene la mejor sonrisa de Argentina”.

En uno de los últimos capítulos emitidos de Siendo Pampita, Carolina se hizo un blanqueamiento dental previo a dar a luz a la pequeña Ana. “Me parece que la sonrisa es una carta de presentación súper importante para cualquier cosa a la que te dediques e, incluso, para tu propia autoestima” confesó la modelo en su reality. “Tengo que estar divina” aseguró.

