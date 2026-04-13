La nueva vida de Déborah del Corral a los 50 años: cambio de rumbo, un destino lejos de Argentina y un negocio exitoso

En los años 90, Déborah del Corral supo ser una de las figuras más destacadas del mundo del espectáculo. Modelo, conductora y cantante, construyó una carrera versátil que la posicionó como referente de una generación, con una impronta libre y creativa que siempre la diferenció del resto.

Déborah del Corral

Pero con el paso del tiempo, sus ganas de reinventarse la llevaron a buscar nuevos horizontes. Lejos de conformarse con el éxito logrado, decidió dar un giro radical a su vida y mudarse al exterior, donde encontró una nueva forma de canalizar su creatividad, esta vez lejos de las cámaras y más cerca de sus verdaderas pasiones.

La nueva vida de Déborah del Corral

La decisión de dejar Argentina no fue impulsiva, sino el resultado de una búsqueda personal profunda. Tras vivir en distintos lugares como México y Los Ángeles, Déborah del Corral encontró en Miami el lugar ideal para comenzar de nuevo y construir una vida más alineada con sus deseos.

Allí consolidó su relación con el productor musical Gustavo Menéndez, con quien formó una pareja estable y con quien comparte este nuevo capítulo. Fue en ese contexto donde la gastronomía apareció como una revelación pues, comenzó a formarse, a experimentar y a desarrollar un proyecto propio que le permitiera unir sensibilidad artística con disciplina y oficio.

El primer gran restaurante de Déborah del Corral

El primer gran restaurante de Déborah del Corral

Esa pasión tomó forma en Tigre, el primer restaurante de Déborah del Corral en Miami, un espacio que combinaba raíces argentinas con una mirada contemporánea. Ubicado en el barrio de Little River, el lugar rápidamente se convirtió en un punto de referencia, no solo por su propuesta gastronómica sino también por su identidad.

El reconocimiento no tardó en llegar: en 2022, Tigre fue incluido en la prestigiosa Guía Michelin, un logro que posicionó a Déborah del Corral dentro de la escena culinaria internacional. Sin embargo, y pese al éxito, en marzo de 2024 la propia artista anunció el cierre definitivo del restaurante.

Los Pingüinos, el nuevo proyecto de Déborah del Corral

Lejos de alejarse de la cocina, Déborah del Corral volvió a apostar por la gastronomía, pero con un enfoque completamente distinto. Así nació Los Pingüinos, su nuevo proyecto en Miami, una “cantina de barrio” en formato pop-up que prioriza la cercanía, la experiencia y la conexión directa con los comensales.

Los Pingüinos, la nueva apuesta de Déborah del Corral

Inspirado en las tradicionales jarras de vino de los bodegones porteños, el concepto recupera la esencia argentina desde un lugar más relajado y auténtico. Con menús estacionales y cocina a leña, este nuevo formato le permite trabajar de manera más libre, sin las exigencias de un restaurante tradicional. Hoy, a los 50 años, Déborah del Corral transita una etapa de plenitud en la que combina su espíritu creativo con una forma de vida más consciente.