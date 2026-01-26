El paseo romántico de Eduardo y Elina Constantini en Punta del Este: tomados de la mano, almuerzo exquisito y muy cómplices

El verano en Punta del Este sigue regalando postales de alto perfil y esta vez los protagonistas fueron Elina y Eduardo Constantini, que se dejaron ver en una salida gastronómica tan relajada como exclusiva. La pareja eligió Popei, uno de los restaurantes clásicos del balneario, para disfrutar de un almuerzo sin apuro, buena mesa y clima de vacaciones.

De la mano y sonrientes, caminaron por la calle bajo el sol esteño, sin intentar pasar desapercibidos. Lejos de eventos formales y compromisos sociales, apostaron por una escena cotidiana que rápidamente llamó la atención de quienes los reconocieron.

Los looks de Elina y Eduardo Constantini en Punta del Este

Fiel a su estilo sofisticado pero descontracturado, Elina Constantini optó por un look veraniego, cómodo y chic. Llevó un top negro con lunares blancos, de escote en V y tirantes finos, combinado con un pantalón negro de corte recto, ideal para una salida diurna. Sumó anteojos de sol negros, pulsera plateada y el celular en mano, apostando a una estética natural, sin excesos, perfecta para el verano esteño.

Elina y Eduardo Constantini

Por su parte, Eduardo Constantini eligió un outfit clásico y fresco: remera tipo polo blanca, pantalón blanco y gorra clara, un combo infalible para el calor y en sintonía con el espíritu relajado de Punta del Este. Completó el look con anteojos y una carpeta en mano, manteniendo su estilo sobrio y elegante incluso en modo vacaciones.

El exclusivo menú que escogieron Eduardo y Elina Constantini

El menú acompañó el clima costero. Elina eligió un arroz con mariscos, uno de los platos estrella del restaurante, mientras que Eduardo se inclinó por un pescado, apostando a sabores clásicos y livianos. El almuerzo transcurrió entre charlas, miradas cómplices y el ir y venir de comensales que no ocultaban la curiosidad.

El broche de oro llegó con el postre: el restaurante sorprendió a la pareja con un Martín Fierro especialmente preparado para la ocasión, un guiño divertido y bien argentino.

Elina y Eduardo Constantini

No es casual ver a los Constantini en el Este. Cada verano, el balneario uruguayo se consolida como el refugio elegido por empresarios, figuras del espectáculo y referentes culturales que buscan descanso, gastronomía de primer nivel y un perfil más relajado que en Buenos Aires.

En esta oportunidad, Elina y Eduardo Constantini disfrutan del verano entre paseos, almuerzos tranquilos y looks relajados, confirmando que el lujo también puede vivirse sin estridencias.

Fotos: RS FOTOS

AM