Nicole Neumann regresó de Punta del Este y ya disfruta de la comodidad de su hogar. En su reciente publicación, la modelo dejó ver un espacio muy especial del hogar que comparte con su pareja Manu Urcera y sus hijos. Se trata del quincho ubicado en su amplio jardín, el cual se robó toda la atención en las redes sociales.

Adiós a los quinchos tradicionales: Nicole Neumann sigue la nueva tendencia de decoración en 2026

Nicole Neumann volvió a marcar tendencia, pero no con su look sino con detalles de su hogar, más precisamente el quincho que eligió para disfrutar en familia. El espacio, pensado como un refugio de descanso y encuentros al aire libre, combina calidez, naturaleza y una estética simple que refleja a la perfección su estilo de vida relajado y consciente.

A través de sus historias de Instagram, la top model compartió una imagen de su padre, quien vino al país desde Suecia para pasar tiempo con ella y sus nietos, y de su hijo Cruz, fruto de su amor con Manu Urcera. En la misma se puede ver la decoración que lleva el quincho de su residencia y no pasó desapercibida.

Nicole Neumann

Así es el quincho de Nicole Neumann: madera, colores neutros y detalles minimalistas

Según se observa, el quincho de Nicole Neumann apuesta a los materiales nobles y a una paleta de colores neutros. La madera es la gran protagonista, tanto en la estructura como en el mobiliario, aportando una sensación de armonía con el entorno verde que rodea la propiedad. Sin dudas, todo está dispuesto para priorizar la comodidad sin resignar elegancia.

En el área principal se destacan largas mesas y bancos de madera oscura, ideales para reuniones familiares y almuerzos distendidos. El diseño abierto permite que el espacio se integre naturalmente con el jardín, generando una continuidad visual que conecta con la naturaleza.

Así es el quincho rústico moderno de Nicole Neumann

Los detalles minimalistas también dicen presente: macetas de líneas simples, plantas estratégicamente ubicadas y una decoración sin excesos que evita la sobrecarga visual. Cada elemento parece elegido con intención, privilegiando lo funcional y lo esencial, una impronta que Nicole Neumann suele elegir para cada lugar de su casa.

Cabe destacar que el espacio no solo funciona como área de reuniones, sino también como un punto de encuentro para compartir momentos simples, al aire libre y lejos del ritmo acelerado de la ciudad. Otros de los elementos que caracterizan a este quincho son los ventiladores de techo y las pequeñas mesas de madera que se encuentran las esquinas.

De esta manera, Nicole Neumann sigue la nueva tendencia de decoración en 2026: quinchos rústicos modernos. Una tendencia que demuestra que el lujo también puede encontrarse en lo simple y que permite obtener un espacio funcional y cálido a la vez.