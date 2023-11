Este sábado se realizó la Marcha del Orgullo en Argentina, en la que participaron varias figuras del mundo del espectáculo, como fue el caso de Flor de la V. Sin embargo, la conductora generó una gran polémica al estar en una carroza, y los usuarios de las redes sociales la compararon con Lizy Tagliani que fue por las calles junto a toda la gente.

Al ver eso, un móvil de LAM fue a buscar a la figura argentina y ella no dudó en dar su opinión sobre el escándalo. Lo primero que aclaró la peluquera fue que no le gustan las carrozas: "A mí me gusta la calle, no voy a la carrozas, me gusta ver las carrozas. Siempre prefiero estar en la calle, voy, camino, me encuentro con los maricones de toda la vida... Yo sé que se arman unos quilombos cuando me ven, gracias a Dios porque es cariño de la gente, pero no me molesta".

Imagen reciente de Lizy Tagliani.

Además, Lizy hizo una polémica comparativa con las personas que pasean en las carrozas: "Primero, no me gusta que me paseen como si fuera un hámster. Otra cosa que me gusta es que, si es una marcha por la igualdad, es el momento para que todos estemos en igualdad de condiciones... Pero sí, entiendo que es atractivo las carrozas y que sirve, y me encanta verlas, disfruto como si fuera cualquier persona".

Sin embargo, cuando el cronista le preguntó si se refería a Flor de la V, ella contestó: "No, yo no pienso que a nadie la pasearon... a mí no me gusta. No me gustó ni cuando hacía los shows en los boliches, nunca". Por último, Lizy Tagliani aclaró: "Siempre me han invitado, pero nunca acepté".

El polémico vestido que lució Florencia de la V en la Marcha del Orgullo

La conductora de Intrusos estuvo presente en la marcha con un vestido que llamó mucho la atención de las redes. Lo que más identificaba al mismo era su estampa, que son una tendencia que al parecer llegaron para quedarse.

El vestido de Florencia de la V.

Flor de la V eligió una prenda similar a una estampa de cuerpo humano de color nude que presentaba la silueta de dos senos y la pelvis de una vulva que de lejos parecía que no llevaba vestimenta.

