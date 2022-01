El Pollo Álvarez dio positivo de Covid: enterate quien ocupará su lugar en Nosotros a la Mañana.

Hoy temprano llamó y mucho la atención que el Pollo Álvarez no esté en la conducción de Nosotros a la Mañana. Su lugar fue ocupado por Santiago Zeyen, quien oficia de cronista en el programa matutino. Por la tarde se sabría la razón: el conductor se contagió Coronavirus y se mantiene aislado con su familia.

Con un posteo en su cuenta de Instagram Álvarez aseguró que ayer se sintió mal, fue a hisoparse y dio positivo. "Lamentablemente di positivo de COVID. Muy mal y espero estar mejor! A cuidarse (agregó un emoji de corazón). Mi familia por suerte dio negativo", se lee.

Ante la baja del Pollo CARAS Digital se comunicó con eltrece donde confirmaron quién será el reemplazante del conductor y el elegido luego de que la producción tenga un largo debate fue el mismo Santiago Zeyen, quien estuvo ya hoy por la mañana. A todos les encantó como se movió al aire y quedó definido su nuevo rol hasta que vuelva el Pollo.

Conocé a Santiago Zeyen..

El reemplazo del Pollo Álvarez.

Santiago Zeyen en la conducción.

Esto sucedía en agosto: El Pollo Álvarez y Sandra Borghi aislados: ¿cómo será el futuro de "Nosotros a la mañana"?

El Trece vive horas de incertidumbre con el positivo de Sandra Borghi y la espera del resultado del Pollo Álvarez, que permanece aislado en su casa. Tras la baja de los conductores de "Nosotros a la mañana", el canal convocó a Laurita Fernández para ponerse al frente del matutino del canal, tal como lo confirmó @mundofamososok.

La conductora de "El Club de las Divorciadas" tomará el lugar de los conductores del programa hasta, por lo menos, el martes, día en que Álvarez sabrá si su hisopado da o no positivo.

"Nosotros a la Mañana" volvió a la grilla de El Trece tras el abrupto final del programa de Mariana Fabbiani, que no logró las mediciones esperadas. Por su parte, Laurita continúa al frente de "El Club de las Divorciadas", a pesar de los rumores que hablan de que el programa llegará pronto a su fin.

“La verdad es que no me dijeron nada. Es difícil el horario, no es por justificar absolutamente nada, lo sabíamos desde el día uno. Venía siendo difícil antes de que estemos nosotros y lo sigue siendo ahora”, dijo la conductora.

El Pollo y Sandra.

