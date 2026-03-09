En un video del cumpleaños de la China Suárez se filtró la particular foto que tiene Mauro Icardi en su celular

Mauro Icardi se encuentra como protagonista del debate mediático, debido a su pelea con Wanda Nara y actual relación romántica con la China Suárez. La polémica pareja volvió a meterse en la mira de las redes sociales, con el comienzo de cumpleaños de la actriz. Algunos de sus allegados compartieron videos de la noche que pasaron en el yate en Turquía pero una particular foto en el celular del futbolista se robó la atención, y provocó comentarios entre los usuarios.

Mauro Icardi, China Suárez

La particular foto que Mauro Icardi tiene en su celular

Mauro Icardi y la China Suárez son de las parejas más polémicas de los últimos años. Su presencia en diversos escándalos lo ponen en la mira de las críticas, y lo usuarios no dejan pasar un detalle para poder apuntar contra ellos. En las últimas horas, la actriz celebró el comienzo de su cumpleaños, en un barco en Turquía, con una cena íntima con amigos y familia. Los videos y las postales del evento fueron compartidas por los allegados de ella, quienes mostraron los detalles lujosos. Sin embargo, se filtró una foto que tiene el futbolista en su celular que abrió el debate.

El video mostraba los paisajes de Estambul que se disfrutaban desde el yate, donde comenzaron con una cena a la luz de las estrellas y terminaron con baile y sesión de fotos en el amanecer. Allí, se veía la felicidad de Suárez por celebrar su cumpleaños y quienes estaban presentes. Sin embargo, lo que llamó la atención fue un plano donde aparecía Mauro Icardi con su celular, y una fotografía de un inodoro. Rápidamente, en el clip se distingue como él lo quita del centro de atención, pero los usuarios llegaron a hacerle captura de pantalla y comentar al respecto.

La particular foto que tiene Mauro Icardi en su celular

Con un profundo mensaje, Mauro Icardi saludó a la China Suárez

La China Suárez comenzó sus 34 años rodeada del amor y cariño de su familia y su pareja, Mauro Icardi. El futbolista no duda en mostrarle lo mucho que la ama en todo momento, y, por eso, no fue una sorpresa que él se volviera de los primeros en mostrar los detalles del festejo que tuvo la actriz. Entre globos de corazones y dos tortas de cumpleaños, Eugenia desplegó una lujosa cena íntima, y recibió un profundo mensaje en redes sociales de su novio.

"Hoy no solo cumple años una mujer increíble… cumple años la mujer que cambió mi vida, que llegó para llenarla de amor, de paz y de momentos inolvidables", escribió entre las felicitaciones. De esta manera, sentenció con ternura: "Gracias por estar en mi vida, por tu compañía, por tu corazón tan grande y por hacer que cada día a tu lado sea un regalo".

El mensaje de Mauro Icardi a la China Suárez

Sin embargo, y a pesar del gran festejo que tuvo la China Suárez, un video de sus allegados provocó que se filtrara la particular foto que tiene Mauro Icardi en su celular. Los usuarios de las redes sociales dieron sus teorías sobre la razón por la que el futbolista tendría esta fotografía y la mostraba a algunos de los invitados del cumpleaños. Por el momento, el futbolista no emitió explicación al respecto, y solo se propuso a hacer que su novia reciba la atención de sus redes sociales.

A.E