Así es la casa de Rusherking en Buenos Aires: tres habitaciones, sala de cine y estilo minimalista

Rusherking se consolidó como uno de los artistas más populares de la música urbana argentina y, además de su éxito en los escenarios, también llama la atención por el estilo de vida que comparte con sus más de 3,8 millones de seguidores en redes sociales. En varias publicaciones, el músico mostró detalles de su impresionante casa, una vivienda de estilo moderno ubicada en una exclusiva zona de Buenos Aires que refleja su preferencia por espacios amplios y llenos de personalidad.

Rusherking de la provincia, a la ciudad

A través de distintas imágenes y videos, Rusherking dejó ver cómo es el interior de la propiedad en la que reside en la actualidad, caracterizada por un diseño contemporáneo con grandes ventanales que permiten el ingreso de luz natural. La decoración combina elegancia y minimalismo, con muebles modernos, espacios amplios y una estética cuidada que transmite comodidad y sofisticación en cada rincón de la casa.

Rusherking | Instagram

Desde el exterior, la vivienda se destaca por su arquitectura moderna y por el gran espacio verde que la rodea. Uno de los sectores más llamativos es la piscina, ubicada en el jardín, que se convierte en el centro del área al aire libre. Además, cuenta con iluminación acuática en diversas tonalidades generando un efecto tornasolado, generando un ambiente juvenil ideal para eventos nocturnos.

Caption

En el interior, la casa cuenta con numerosos ambientes pensados para el confort y el bienestar. En la planta baja se encuentra una amplia sala de estar, una cocina completamente equipada con todos los detalles, un comedor formal y hasta una sala de cine privada. Asimismo, el espacio incluye una habitación de invitados y un baño, lo que permite recibir visitas con total comodidad y resguardando la privacidad.

La habitación de Rusherking inspirada en la de su infancia

El dormitorio principal de Rusherking es otro de los puntos fuertes del inmueble. La habitación cuenta con una cama king size, un gran vestidor -que llega hasta el techo compuesto por varios compartimentos- y un baño en suite con bañera de hidromasaje. A su vez, la casa posee otras dos habitaciones destinadas a huéspedes, cada una equipada con su propio baño para brindar mayor privacidad.

Casa de Rusherking | Instagram

La vivienda también está preparada para el entretenimiento y el entrenamiento personal. Entre las comodidades incluidas se destaca una sala de juegos con mesa de billar y un bar; también un gimnasio totalmente equipado. En el exterior, el área de parrilla y un quincho cerrado con aberturas que permiten fusionar el interior y el exterior.

En una de sus publicaciones, recordó sus comienzos al mostrar el contraste entre su pasado y su presente. “Esta era mi pieza en mi provincia Santiago del Estero. Ahí grababa y componía mis primeras canciones”, escribió. Luego, al mostrar su vivienda actual, el joven músico agregó con orgullo: “Esta es la de ahora”, reflejando el largo camino recorrido desde sus inicios hasta convertirse en una de las figuras más reconocidas del género urbano.

Finalmente, también incorporó avanzados sistemas de tecnología y seguridad. La propiedad dispone de cámaras instaladas en distintos sectores del terreno, además de un moderno sistema de alarma y control de accesos que refuerza la protección del lugar. A su vez, la casa está equipada con conexión a internet de alta velocidad y tecnología de sonido y video de primer nivel, pensadas para garantizar comodidad y entretenimiento dentro del hogar y tener su propio set de grabación.

Casa de Rusherking | Instagram

Así, Rusherking presume con completo orgullo el fruto de su arte, el cual le permitió aumentar su patrimonio de manera exponencial consagrándose uno de los artistas más influyentes de las nuevas generaciones. Con una casa de estilo minimalista y llena de confort, el joven logró crear un espacio personal lleno de confort priorizando su bienestar y el de los suyos.

NB