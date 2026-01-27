La grave amenaza que recibió Karina Mazzocco: "Te voy a matar"

Karina Mazzocco comenzó la emisión de A la tarde de una manera completamente distinta a la habitual. Visiblemente afectada, la conductora reveló que había sido amenazada de muerte a través de mensajes de WhatsApp enviados al número de contacto de la producción del programa y decidió mostrar al aire parte del contenido recibido.

Karina Mazzocco

Según explicó, las intimidaciones llegaron luego de que en la emisión anterior se mencionara a Axel Caniggia durante una entrevista a Gonzalo Nannis, hermano de Mariana Nannis. Lejos de un cruce mediático o un comentario agresivo, Karina Mazzocco aclaró que se trató de una referencia contextual dentro de una historia familiar, algo que, aún así, generó una reacción violenta y preocupante.

La brutales amenazas a Karina Mazzocco

El primer mensaje destinado a Karina Mazzocco y que encendió las alarmas fue directo y estremecedor: “Karina, te voy a matar. ya sé dónde vive tu hijo, dónde se mudó”, decía el texto que llegó al WhatsApp del programa. Minutos después, el remitente envió una imagen en la que se lo ve con un arma de fuego, acompañada de otra amenaza aún más explícita.

“Dejá de meterlo a Axel Caniggia. te la voy a descargar en la cabeza, vas a ver”, fue otra de las frases que leyó la conductora al aire. La presencia de fotos con una pistola y su cargador elevó el nivel de gravedad del episodio y generó una fuerte conmoción en el estudio. Sobre el impacto personal que le provocó la situación, Karina Mazzocco fue contundente: “es una sensación indescriptible, muy fea, muy incómoda. evidentemente algo del contenido que compartimos ayer molestó, y mucho”.

La denuncia antes las graves amenazas

Durante su descargo, Karina Mazzocco remarcó que en ningún momento se habló de Axel Caniggia de manera descalificadora: “no se mencionó a la persona de manera descalificadora. Fue en el contexto de una historia, yo no dije que era un delincuente, no lo amenace de muerte ni nada. ¿Les parece que puede ser posible?”, expresó, indignada por la violencia recibida.

Karina Mazzocco

Respecto a la identidad del autor de los mensajes, Karina Mazzocco explicó que se decidió preservar su imagen: “tenemos que proteger la identidad de este señor, que no sabemos si es realmente quien dejó el mensaje o si es un menor de edad”. Finalmente, confirmó que el caso ya está en manos de la Justicia. “ya fue hecha la denuncia. Hay gente que está investigando, pero esto es un desastre”, concluyó, dejando en claro la gravedad de una situación.