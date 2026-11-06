El romántico posteo de Tomás Panelo para festejar el cumpleaños de Mia Cambiaso

El universo del polo y las redes sociales se unieron para celebrar los 24 años de Mia Cambiaso, una de las grandes promesas de este deporte que heredó la destreza y la pasión característica de su familia. En su día especial, la joven recibió múltiples muestras de cariño y afecto digital que no pasaron desapercibidas para nadie. Entre todos los mensajes que inundaron su perfil, el de su novio acaparó todas las miradas y reafirmó el excelente momento sentimental que atraviesan como pareja dentro y fuera de las canchas.

La polista, que transita un presente soñado entre exigentes torneos y momentos de relax, disfrutó de una jornada inolvidable colmada de sorpresas por parte de sus seres más queridos, quienes demostraron estar siempre presentes en cada paso importante de su vida personal y profesional.

Mia Cambiaso cumplió 24 años

Mía Cambiaso y Tomás Panelo: un saludo inolvidable que conquistó las redes

El mundo del polo y las plataformas digitales se llenaron de ternura absoluta con motivo de los 24 años de Mia Cambiaso. Entre las numerosas muestras de afecto que recibió en su cuenta oficial, destacó con absoluta fuerza el romántico posteo de su novio, el también polista Tomás Panelo. La publicación incluyó una imagen muy relajada y cercana que refleja la absoluta complicidad y el gran momento que comparten juntos, consolidándose paso a paso como una de las parejas jóvenes más queridas de todo el ambiente deportivo.

La postal elegida por el deportista muestra a ambos sentados en el living de su casa junto a su mascota, dejando en evidencia la intimidad, calidez y el bajo perfil que suelen mantener puertas adentro en su día a día más cotidiano.

La tierna historia de Instagram que le dedicó su novio Tomás Panelo

La historia de amor entre Mia Cambiaso y Tomás combina de forma perfecta la pasión compartida por los caballos y los torneos de alto handicap con una vida cotidiana distendida y sumamente cercana. De esta manera, el deportista eligió postear esa postal tan íntima junto a su pareja, demostrando el sólido vínculo que construyeron con el paso del tiempo.

Lejos de los flashes permanentes y de las formalidades excesivas, ambos disfrutan de rutinas compartidas tanto en Argentina como en destinos internacionales de gran categoría como Palm Beach, donde el deporte de alto rendimiento y el romance van de la mano en una vida de ensueño. Esta conexión genuina se percibe claramente en cada aparición pública y en los pequeños detalles que comparten con sus seguidores, reflejando una relación consolidada que recibe el apoyo constante de todo su círculo íntimo.

De Adolfo Cambiaso y María Vázquez a Myla Cambiaso: los dulces mensajes que recibió Mia por su cumpleaños

Además del tierno mensaje de su novio, el festejo de cumpleaños incluyó saludos muy emotivos por parte de sus familiares más cercanos, quienes decidieron agasajarla a través de las historias de Instagram con recuerdos muy significativos que emocionaron a todos. Su papá, el legendario Adolfo Cambiaso, compartió una emotiva historia donde se lo ve sonriente en el campo de juego vistiendo la camiseta de polo rosada, mientras Mia lo abraza por detrás con los ojos cerrados en un gesto de absoluta complicidad. La imagen lleva escrito de forma cálida "Feliz cumpleaños @miacambiaso" junto a un corazón rojo, reflejando el enorme orgullo y la profunda admiración que el máximo referente histórico del polo siente por su talentosa hija.

Los posteos de sus papás Adolfo Cambiaso y María Vázquez

Por su parte, Myla Cambiaso y su mamá, María Vázquez, se sumaron a los homenajes mediante entrañables recuerdos virtuales que conmovieron a los usuarios de las plataformas. La también polista compartió una foto retro en formato de polaroid donde se ve a la pequeña Mia junto a su hermana recién nacida en brazos, además de otra postal donde ambas celebran juntas levantando un trofeo tras consagrarse campeonas en una exigente cancha de polo, demostrando que la pasión por este deporte es un legado innegable que comparten desde pequeñas.

El posteo de su hermana menor, Myla

En tanto, María Vázquez eligió una tierna foto de archivo de la época en que Mia era pequeña y usaba una campera roja con capucha, acompañada de la sentida dedicatoria: "Feliz cumple miu @miacambiaso Te quiero". De esta manera, el clan reafirmó la unión inquebrantable que los caracteriza y acompañó a la cumpleañera en una fecha sumamente significativa para todos.