Lejos del polo, los nuevos negocios de Myla Cambiaso

El universo de la moda y el bienestar suma una nueva protagonista que pisa fuerte con nombre propio: Myla Cambiaso. Con el respaldo de su madre, María Vázquez, y la experiencia de su padre, Adolfo Cambiaso, la joven demuestra que su creatividad va mucho más allá de la tradición ecuestre que distingue a su familia, apostando de lleno a proyectos independientes que conectan con las tendencias actuales.

Myla Cambiaso, la hija de Adolfo Cambiaso y María Vázquez

Myla Cambiaso: el salto al mundo de la cosmética

Hace dos meses, Myla Cambiaso dio su primer paso empresarial en el universo del cuidado personal con un proyecto que nació de un interés genuino que cultiva desde su infancia. La idea tomó forma definitiva cuando, aconsejada por su madre, visitó el consultorio de la dermatóloga y especialista en estética Verónica Rossi para tratar cuestiones de dermis. Aquella consulta inicial se transformó rápidamente en una sociedad creativa de gran complicidad y talento compartido en el laboratorio.

Junto a Verónica Rossi, Myla Cambiaso desarrolló el skin care Senti 22

El resultado de ese trabajo conjunto lleva el nombre de Sentí 22. La joven eligió bautizarlo así en honor directo a una cría de caballos propia que lleva ese nombre, combinándolo con una cifra sumamente significativa que coincide con la fecha exacta de su cumpleaños. La línea prioriza una fórmula consciente, compuesta por ingredientes nobles y naturales como caléndula, ceramidas, manteca de karité, vitamina E, centella asiática y aceite de jojoba, garantizando una hidratación profunda y saludable para el uso diario.

Lejos de ser un lanzamiento ocasional, la marca refleja una búsqueda personal por ofrecer productos amigables con la piel y cercanos a las necesidades reales de su generación.

Myla Edit by Myla Cambiaso: una cápsula con estilo propio e impronta campestre

El espíritu creativo de Myla Cambiaso no se detiene en la cosmética. Hoy concretó un nuevo hito en su faceta como diseñadora al presentar Myla Edit, una cápsula exclusiva desarrollada junto a la marca Como quieres, un proyecto donde además asumió el rol principal al convertirse en la modelo y cara visible de la campaña.

Myla Cambiaso desarrolló una cápsula para "Como quieres"

Las imágenes, los videos de la producción y la propuesta de la tienda online reflejan una colección relajada, urbana y con mucha personalidad, que fusiona texturas y estampas clásicas como el denim gastado, el escocés, el camuflado, el encaje y el vichy.

Así es Myla Edit

Entre las prendas destacadas figuran la remera rosa con la divertida leyenda “Born to ride, forced to socialize”, remeras deportivas con el número 22, pantalones cargo camuflados, camisas, shorts de jean y accesorios como pañuelos tipo bandana. Cada detalle de los conjuntos lleva su impronta, pensada para acompañar los movimientos de la rutina diaria con comodidad y una estética canchera que conecta directamente con su público.

Más allá de nacer en una familia donde el polo es sinónimo de excelencia internacional marca un camino previsible, Myla Cambiaso elige trazar su propia ruta. Entre laboratorios de dermocosmética, colecciones de indumentaria y producciones realizadas en entornos de campo junto a sus caballos, la joven equilibra su ADN familiar con una mirada independiente y actual.

Sin estridencias y con una agenda enfocada en el trabajo cotidiano, estos dos lanzamientos confirman que Myla Cambiaso empieza a resonar con fuerza propia en la industria del diseño y el bienestar.