En CARAS: de Myla Cambiaso como diseñadora de moda a Pampita y Gimena Accardi en el lanzamiento de un vino

De las salidas en pareja, a las novedades de la moda y los lanzamientos que reúnen a figuras del espectáculo, una recorrida por los acontecimientos destacados de la semana: Myla Cambiaso presentó su cápsula para Como Quieres que te Quiera y Pampita fue una de las protagonistas de un encuentro que celebró los vinos sin alcohol, entre brindis, tendencias y vida social.

Entre la arquitectura y el arte contemporáneo

Martín Churba y Dafne Cejas en la inauguración de Blob

Emplazado en una “instalación neumática monumental” que explora los vínculos entre el arte contemporáneo y la arquitectura, la nueva plataforma de arte Zonderflag inauguró en Palermo la muestra Blob, una nueva exhibición que propone repensar los vínculos entre el arte y las distintas formas de habitar.

Diseñado por studio 2ec arquitectos y con curaduría de Javier Villa, la novedosa apertura reunió a protagonistas del arte y la cultura como Martín Churba, Dafne Cejas y el cineasta Federico Rabinovich, quienes apreciaron las obras de los expositores Erica Bohm, Emilia de las Carreras y Francisco Montes.

A la izquierda, Martín Churba. A la derecha, Dafne Cejas y Federico Rabinovich.

Daniel Scioli felicitó a su amiga Nata Alvarez

La periodista lanzó la segunda temporada de su exitoso podcast

Además de felicitar a Nata Alvarez, quien cumplió su primer año al frente del podcast “Presente Perfecto”, Daniel Scioli le confirmó a la periodista y conductora que será uno de los próximos invitados del ciclo en esta segunda temporada. La celebración tuvo lugar en el espacio de la automotriz Ferrari en Casa FOA, donde Nata compartió el rol de anfitriona junto a Norberto Bresano, presidente del Club Ferrari Argentina.

Scioli destacó el trabajo y el esfuerzo de las mujeres que lideran medios de comunicación, y compartió el evento con otras mujeres presentes como Ginette Reynal y su hija, Mía Flores Pirán, Mora Furtado, Verónica Varano y Leticia Carosella.

Nata Alvarez, Ginette Reynal y Daniel Scioli.

El cálido encuentro de “Pampita” con “Cochito”

Durante el lanzamiento de un nuevo vino con “cero alcohol”

Cada uno protagonista en lo suyo y buenos amigos, Carolina “Pampita” Ardohain y el expiloto de automovilismo Juan Manuel “Cochito” López se volvieron a ver las caras durante el lanzamiento de la nueva línea de vinos cero por ciento alcohol de Nieto Senetiner.

El encuentro, que comenzó a bordo de un bus turístico que recorrió algunos de los puntos más icónicos de la ciudad como el Teatro Colón, el Obelisco, la Plaza de Mayo y la Facultad de Derecho, reunió también a varias figuras del espectáculo, entre ellas Gimena Accardi, Gastón Soffritti, Esteban Lamothe, Angie Landaburu y Emily Lucius.

Entre recorridos, historias y degustaciones, los invitados descubrieron las cuatro nuevas etiquetas de la bodega (Brut, Chardonnay, Malbec Rosé y Malbec–Pinot Noir) y terminaron compartiendo un almuerzo especial en el restó Costa 7070 preparado por el chef Fernando Trocca, embajador de Nieto Senetiner. Una experiencia fuera de los formatos tradicionales que culminó con un festejado brindis “sin alcohol”.

Cochito López, Gime Accardi, Gastón Soffritti y Pampita.

Salidas de “a dos” en noches de primavera

Lizardo Ponce con su novio, Carlitos Tevez y su esposa

Si bien el clima no está acompañando, las noches de primavera invitan a las parejas a salir de a dos para compartir y disfrutar de un buen momento.

En la presentación de la nueva carta gastronómica de Costa 7070, inspirada en los sabores del mar, Lizardo Ponce no se separó ni un segundo de su novio Franco Poggio, Y en el Tattersall de San Isidro, Carlos Tevez llevó a su mujer Vanesa Mansilla al festival de música La Paranoli, donde juntos disfrutaron la presentación en vivo de Mala Fama, la emblemática banda de cumbia villera. El line-up se completó con el show de la Orquesta Kaluqueña, que hizo bailar a la pista con su cumbia latinoamericana, y los sets de los deejays Diyaneiro y Sista V.

A la izquierda, Lizardo Ponce y Franco Poggio. A la derecha, Carlitos Tevez y Vanesa Mansilla. | Créditos fotos:Adan Jones.

Myla Cambiaso diseñó una colección cápsula

Su primera experiencia, para una marca de adolescentes

Para dejar contentos a mamá y papá, a Myla Cambiaso (15) le apasionan tanto el polo y los caballos como el mundo de la moda. La hija de Adolfito Cambiaso y María Vázquez, próxima a jugar su primer Abierto Argentino Femenino de Polo con La Dolfina II, acaba de diseñar su primera colección cápsula para Como Quieres que te Quiera, una marca de neto perfil adolescente.

“Ella se ocupó de todo personalmente, serán unas quince prendas. Myla ya había hecho acciones con ellos de más chica, pero es la primera vez que diseña especialmente una colección. Está muy contenta”, reveló María con indisimulable orgullo.

Myla Cambiaso.

Un viaje al corazón de la relojería mundial

Ale Trasmonte y Barby Cabrera fascinados con Le Brassus, Suiza

Con escalas previas en Ginebra y Lausana, el empresario Alejandro Trasmonte y su pareja, Bárbara Cabrera, visitaron el pueblito suizo de Le Brassus, considerado el corazón de la relojería mundial. Allí se hospedaron en el Hotel des Horlogers y visitaron el Musée Atelier Audemars Piguet.

Barby Cabrera y Ale Trasmonte.

La primera muestra de arte de Michel Fassi

El hijo de Liz Fassi presenta su serie de dibujos “Anima Tomia”

Feliz por la presencia de su madre, Liz Fassi, de su esposa Angeles Tamborindeguy y de su hija Franca, el artista Michel Fassi hizo su sueño realidad: presenta en la Galería Grasa, de la calle Suipacha, la muestra “Anima Tomía”, una serie de ocho dibujos de gran escala.

Angeles Tamborindeguy, su hija Franca, Liz Fassi y Michel Fassi.

El divertido cumpleaños de Fabián Medina Flores

Con Valeria Mazza, Flor de la V y amigos, en el Circolo Italiano

El reconocido asesor de imagen Fabián Medina Flores tiró la casa por la ventana para recibir un nuevo cumpleaños. Uno de los conductores de “La Jaula de la Moda” recibió a amigas y amigos con un banquete a la luz de las velas en el restó Italo, dentro del histórico edificio del Circolo Italiano. Valeria Mazza, con Alejandro Gravier, Flor de la V, Solange Cubillo y Rocío Vivas no se privaron de posar junto al homenajeado en el momento de apagar las velitas.

Valeria Mazza, Solange Cubillo, Fabián Medina Flores, Flor de la V y Rocío Vivas

Una vez más, CARAS dice presente en los eventos más destacados de la semana y recorre los encuentros, lanzamientos y celebraciones que reunieron a figuras del espectáculo, el arte y la moda.