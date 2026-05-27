El romántico viaje de Rocío Pardo y Nicolás Cabré a Chile: lujo, relax y amor

En un ambiente lleno de romanticismo y alegría, Nicolás Cabré y Rocío Pardo realizaron un viaje a Chile para desconectar de la rutina y dedicarse a disfrutar. La idea de alejarse por unos días se convirtió en una oportunidad perfecta para crear nuevos recuerdos en pareja. Asimismo, los artistas compartieron en su cuenta de Instagram las mejores fotos del idílico viaje.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo enamorados de Chile

La pareja decidió visitar Santiago de Chile para aprovechar unos días de tranquilidad. Durante su estadía, pudieron explorar diferentes lugares de la ciudad, disfrutando de sus paisajes y cultura. En ese marco, la bailarina compartió en sus redes sociales los mejores momentos de la escapada, mostrando lo bien que la estaban pasando. "Unos días en Chile", posteó la esposa de Nicolás Cabré y reveló las tiernas postales.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo//Instagram

Las publicaciones de la pareja en redes sociales reflejaron claramente una experiencia llena de alegría y relax, en un entorno que parecía cautivarlos por completo. En una de las imágenes, se observa las vistas desde la ventana del hotel, con la ciudad y las montañas en el fondo. La fotografía capturaba la belleza del paisaje urbano y natural, transmitiendo la serenidad del momento.

Durante su recorrido por Santiago, Nicolás Cabré y Rocío Pardo no ocultaron su complicidad y alegría, mostrados en cada sonrisa y abrazo. Se los vio recorriendo las calles de la ciudad, disfrutando del ambiente vibrante y la arquitectura moderna que caracteriza a Santiago. En sus fotos, se los observa abrazados, disfrutando del momento y capturando recuerdos que quedarán para siempre. La espontaneidad de sus expresiones y gestos revelaba lo mucho que estaban disfrutando esa experiencia en pareja.

Nicolás Cabré//Instagram

El lujoso hotel en el que se alojaron Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Nicolás Cabré y Rocío Pardo revelaron en su cuenta de Instagram que se alojaron en el Hotel Wyndham Garden, un establecimiento que ofrece comodidad y lujo en pleno corazón de Santiago de Chile. En una de las fotografías, el actor apareció disfrutando de un desayuno en las instalaciones del hotel, rodeado de un ambiente elegante y acogedor. Las imágenes mostraban la atención al detalle en cada rincón, desde la decoración hasta la calidad del servicio.

Rocío también compartió fotos en el lujoso baño de muebles blancos y puertas de vidrio, resaltando la elegancia del espacio. Además, una de las publicaciones mostraba la habitación minimalista y moderna, que reflejaba sencillez y buen gusto. La elección del hotel fue una parte importante de la experiencia, brindándoles comodidad y un ambiente perfecto para relajarse.

Rocío Pardo//Instagram

El viaje de Nicolás Cabré y Rocío Pardo a Santiago de Chile fue una experiencia que combinó relax, cultura y momentos de pareja genuinos. La elección del destino y el alojamiento refleja su interés por vivir experiencias auténticas y disfrutables. La manera en que compartieron cada instante en redes sociales permitió a sus seguidores ser partícipes de esa alegría y complicidad.