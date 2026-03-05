Nicolás Cabré y Rocío Pardo posaron juntos y hablaron sobre su decisión de no ser padres

Nicolás Cabré y Rocío Pardo atraviesan un presente relajado y armonioso. Después de su soñada boda en diciembre, la pareja eligió Córdoba no solo como escenario de descanso, sino también como territorio creativo.

Allí los unió por primera vez “Ni media palabra”, la obra que se convirtió en uno de los fenómenos del verano y que dirigieron juntos, con Cabré, sobre el escenario.

"Somos una pareja vertiginosa", aseguran Rocío y Nico.

En diálogo con CARAS, la pareja contó porqué elige no tener hijos

—¿Aparece el deseo de agrandar la familia en sus proyectos a largo plazo?

—Nico Cabré: Nuestro proyecto principal hoy es estar juntos y disfrutar del privilegio de elegir qué nos divierte hacer. Si me preguntás hoy, no está en nuestro deseo ser padres; quizás mañana cambiamos de opinión, pero hoy no está en la lista de deseos.

—Rocío Pardo: Es fundamental proyectarnos como pareja, y tenemos planes tanto laborales como personales a largo plazo, pero por ahora estamos muy bien viviendo este presente, viajando y disfrutando de nuestro tiempo.

"Nuestro proyecto principal hoy es estar juntos y disfrutar del privilegio de elegir qué nos divierte hacer", afirma la pareja.

—Se casaron en diciembre y, casi sin escalas, se instalaron en las sierras para encarar la temporada. ¿Cómo vivieron un inicio de matrimonio tan vertiginoso?

—Cabré: La verdad es que somos una pareja vertiginosa, siempre estamos en movimiento y somos muy inquietos. Así como decidimos que queríamos estrenar la obra en Carlos Paz y la esperamos un año, también dijimos: ‘Nos vamos a casar acá’. Fue un proceso de mucha garra porque, antes de la temporada, te estás mudando y hay mil cosas de logística, pero lo vivimos con mucha naturalidad por que disfrutamos de estar juntos.

Nico y Rocío dirigieron la obra “Ni media palabra” en el teatro Holiday.

—Rocío, te integraste de una manera muy genuina a la vida de Nicolás, especialmente en el vínculo con Rufina, su hija. ¿Cómo fue construir esa armonía fa miliar?

—Rufi es una niña muy especial y es muy fácil llevarse bien con ella; desde el primer día me abrió las puertas y creamos un vínculo hermoso. Fue fundamental que tanto ella como Nico me permitieran entrar en su mundo con armonía y sin presiones. Disfrutamos mucho los momentos compartidos, especialmente en las sierras, donde la vida familiar se vuelve más intensa y linda.

En su casa de Carlos Paz, Rocío y Nico afirman haber encontraron el equilibrio perfecto entre amor, paz y trabajo.

—Con tantas visitas a la ciudad, Carlos Paz se convirtió en uno de sus ‘lugares en el mundo’.

—C: Yo ya me siento parte de Carlos Paz, paso mucho tiempo allá aunque a veces no se enteren. Disfruté de la rutina de levantarme y entrenar, de tener mi lugar para correr y nadar.

—P: Para nosotros fue un retiro mental. En Buenos Aires estamos más tranqui los, pero allá tuvimos mucha vida social y familiar, con muchas comidas en familia y la visita de todos los allega dos de Nico. Es el lugar donde realmente podemos ser nosotros mismos.

Texto y entrevista: Ariel Bogdanov.

Fotos: López José @phjlopez

Agradecimientos: Estilismo: Micaela Damonte @micdamonte.styling Calvin Klein (vestuario Rocío Pardo), Peinado: @pelobrenobulgen Maquillaje: @sabriluraschimakeup