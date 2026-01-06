Nicolás Cabré: “Yo quiero vivir más y para vivir más tenía que dejar de fumar”

En una charla íntima con Héctor Maugeri para +CARAS, Nicolás Cabré habló de un cambio profundo que marcó un antes y un después en su vida. Lejos de los sets y los aplausos, el actor puso el foco en una decisión personal que nació con la paternidad y se transformó en un modo de estar en el mundo. “Yo quiero vivir más y para vivir más tenía que dejar de fumar”, dijo, con una convicción que no necesita subrayados.

El punto de inflexión fue el nacimiento de Rufina. Hasta entonces, Cabré no iba al gimnasio y se mostraba reacio a cualquier rutina física. Pero algo se acomodó de golpe. “Si me preguntabas qué quería, quería vivir más”, explicó. La ecuación fue directa: para vivir más, había que cambiar hábitos. Dejó el cigarrillo y, casi sin plan, decidió empezar a moverse. No sabía por dónde, no tenía referencias ni objetivos claros. Solo intuía que necesitaba hacer algo distinto.

Nicolás Cabré

Nicolás Cabré y el descubrimiento del movimiento

La oportunidad apareció casi sin darse cuenta, en un club al aire libre que estaba justo frente al colegio de su hija, en Pilar. Se acercó sin demasiadas vueltas, dijo que no sabía bien qué hacer pero que quería empezar con algo, y mientras veía a la gente correr, entrar y salir, preguntó de qué iba todo eso. “Es un club de corredores”, le respondieron, y así, sin grandes planes, empezó a correr de a poco, paso a paso.

La actividad física se transformó en una terapia. “Después de correr no sos el mismo”, afirmó, consciente de que suena a frase hecha, pero convencido de su verdad. Correr, nadar o andar en bicicleta le dio algo que no encontraba en otro lado: tiempo con él mismo. Horas para procesar pensamientos, ordenar emociones y responder desde otro lugar. “Si me preguntás antes de salir a correr, quizá digo algo que después entiendo de otra manera”, reflexionó en +CARAS.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Nicolás Cabré y una disciplina que ordena

Hoy, correr es parte de su vida. Lo hace lunes, miércoles, viernes y domingo, como un ritual innegociable. No se trata de rendimiento ni de competencia, sino de equilibrio. Esa constancia lo llevó, casi sin buscarlo, a desafiarse con maratones en distintas ciudades del mundo. Nueva York, Londres, Boston, Chicago y Tokio ya están en la lista del actor.

Más allá de las medallas o las llegadas, Nicolás Cabré entiende el deporte como una herramienta para ser mejor persona. Un espacio de silencio activo donde el cuerpo acompaña a la cabeza. Y en esa búsqueda, simple y honesta, encontró una respuesta que lo ordena todos los días: vivir más, pero vivir mejor.