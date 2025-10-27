El terrible mensaje de Ivana Icardi a Isabella, la hija de Wanda Nara: “Hay madres que no saben ser madres”

Recientemente Isabella Icardi celebró su cumpleaños y, como era de esperarse, Mauro Icardi compartió un tierno mensaje dedicado a su hija menor. Sin embargo, quien sorprendió al sumarse a los saludos fue su hermana, Ivana, quien aprovechó la ocasión para enviarle un mensaje a su sobrina.

Ivana Icardi

A través de su cuenta de Instagram, la ex Gran Hermano escribió un texto en el que, además de expresar su cariño por Isabella, dejó duras indirectas hacia Wanda Nara, con quien mantiene un vínculo distante y conflictivo desde hace años. Sus palabras no pasaron desapercibidas y generaron una fuerte repercusión en redes.

El mensaje de Ivana Icardi a su sobrina

“Que tengas un muy feliz cumpleaños. Me encantaría poder llamarte o saludarte, mucho más este año que has vivido cosas que no mereces. Algún día crecerás y podrás sacar tus conclusiones”, comenzó escribiendo Ivana Icardi, dejando entrever la difícil situación familiar que atraviesa la niña.

A pesar de la distancia, la hermana del futbolista quiso remarcar su cariño por Isabella: “Aunque nos hayamos visto solamente dos veces y una haya sido por videollamada, es decir que casi ni me conozcas... tenés un lugar en mi corazón como todos mis sobrinos”, expresó.

Ivana Icardi felicito a Isabella Icardi

Ivana Icardi destacó, además, la inocencia de la pequeña y le deseó felicidad: “He visto tu sonrisa jugando inocentemente y así la deberías tener siempre. Lamentablemente no te lo han permitido”, escribió, en alusión a las tensiones que atraviesa la familia.

Las duras indirectas hacia Wanda Nara

El mensaje tomó un tono aún más fuerte cuando Ivana Icardi apuntó directamente contra Wanda Nara: “Entenderás, cuando seas más grande, que hay adultos que siguen comportándose como niños y que hay madres que solo paren, pero no saben ser madres, ni buscan dejar de lado su egoísmo ni su afán desmedido de protagonismo. Lamentablemente Isa, esas madres a las que se las llama narcisistas, raramente cambian”, lanzó Ivana Icardi.



Ivana Icardi felicito a Isabella Icardi

Finalmente, Ivana Icardi cerró su publicación con un mensaje esperanzador: “Cuando leas esto, no te preocupes. Va a estar todo bien. Ojalá puedas ver pronto a tu papá”. Con estas palabras, la ex Gran Hermano volvió a dejar en claro su deseo de acercarse a su sobrina y, al mismo tiempo, reavivó la tensión con Wanda Nara.