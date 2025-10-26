Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda Nara, festejó su cumpleaños con las hijas de Mauro icardi, Zaira y hasta Maxi López

Este fin de semana, Wanda Nara volvió a convertirse en el centro de todas las miradas al organizar una doble celebración que combinó el cumpleaños número nueve de su hija menor, Isabella, con el natalicio de su actual pareja, Martín Migueles. Tras una primera fiesta realizada en un lujoso salón de Tortuguitas donde la familia Icardi disfruto de la reunión junto con el ex y el actual de la mediática, la conductora de MasterChef Celebrity sorprendió este domingo 26 de octubre con una segunda parte del festejo: un glamoroso día de campo en una estancia con estética de cuento, rodeada de naturaleza, familia y la presencia de Maxi López.

Así fue el cumpleaños que organizó Wanda Nara para Isabella y Martín Migueles

En esta nueva celebración, Wanda Nara apostó por una propuesta más relajada pero igual de sofisticada. La jornada comenzó con un almuerzo campestre bajo un bosque frondoso, donde destacaba una larga mesa decorada con flores y un menú a base de vegetales a la parrilla y carne asada. Entre los presentes se encontraban Zaira Nara, Nora Colosimo, Maxi López -expareja de la empresaria-, sus hijos Valentino -que estuvo acompañado por su novia-, Constantino y Benedicto, además de Francesca, Isabella y un grupo de amigas de la cumpleañera. La armonía del encuentro no pasó desapercibida, sobre todo al ver al ex de la mediática entre los allí presentes.

Uno de los momentos que más sobresalió fue cuando Maxi López fue captado sirviéndole comida a las hijas de Wanda, un gesto que despertó controversia en la web. Mientras algunos destacaron la buena relación que mantiene con su ex, otros cibernautas interpretaron la escena como una sutil provocación hacia Mauro Icardi. Lo cierto es que la postal familiar transmitía una inusual paz, reflejando una etapa de madurez en los vínculos del entorno de la mediática.

La empresaria también compartió en sus redes el arribo de Isabella y sus amigas a la estancia, que contaba con un imponente castillo similar al de un cuento de hadas. Allí, las niñas disfrutaron de paseos a caballo, juegos al aire libre, una gran carpa decorada con almohadones y mantas para descansar y rutinas de maquillaje y belleza facial. El ambiente combinó diversión infantil con un toque de lujo, fiel al estilo de la familia Nara.

El emotivo mensaje de Wanda Nara a Martín Migueles

Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda Nara, también fue protagonista de la jornada. En una historia de Instagram, la presentadora de Telefe lo filmó al volante de una camioneta Toyota último modelo mientras lo saludaba cariñosamente: “Feliz cumpleaños, mi amor”, escribió junto a emojis de un castillo, una carpa, un mate y un girasol. La relación entre ambos parece consolidarse día a día.

Por su parte, Zaira Nara se mostró feliz acompañando a su hermana, a su nuevo cuñado y a su sobrina, reforzando la unión familiar que caracteriza a las hermanas. La modelo posó junto a sus sobrinos y participó del almuerzo en un ambiente cálido y distendido, donde la presencia de Nora Colosimo -madre de ambas- completó la postal de esta familia súper ensamblada.

Con esta doble celebración, Wanda Nara volvió a demostrar que sabe cómo transformar cualquier momento en un evento inolvidable. Entre cabalgatas, juegos, almuerzo criollo y una atmósfera de un cuento de hadas, logró reunir a toda su familia en torno a la alegría y la paz. Lejos de las polémicas, el festejo dejó una postal inesperada: todos los protagonistas de su vida, compartiendo una misma mesa en armonía.

