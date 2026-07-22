El tierno mensaje de Sarah Burlando y Barby Franco a Ana García Moritán por su cumpleaños: "Buena amiga"

Sarah Burlando y Ana García Moritán se conocen desde que eran muy pequeñas. La amistad entre Barby Franco y Pampita hizo que las niñas compartieran gran parte de su infancia, entre reuniones familiares, tardes de juegos y distintas actividades que sus madres suelen mostrar en las redes sociales.

Sarah Burlando y Anita García Moritán

Con el tiempo, esa cercanía se convirtió en un vínculo muy especial. Cada vez que Sarah Burlando y Anita García Moritán se encuentran, disfrutan de jugar juntas y protagonizan escenas que enternecen a sus familias y a quienes siguen de cerca su crecimiento. Por eso, no sorprendió que Barby Franco y la pequeña felicitaran a la hija de Pampita por su cumpleaños.

El tierno saludo de Sarah Burlando a Ana García Moritán por su cumpleaños

Ana García Moritán celebró un nuevo cumpleaños rodeada del cariño de su familia y de las personas que la acompañan desde sus primeros años de vida. Entre los saludos que recibió hubo uno que no pasó desapercibido: el de Sarah Burlando, su gran amiga, quien le dedicó unas palabras cargadas de ternura.

Sarah Burlando y Anita García Moritán

"Feliz cumple a la nena más hermosa, dulce, buena, buena amiga, sensible. Te amamos, Anita", escribió Barby Franco en una foto de las pequeñas juntas. Ese corto mensaje dejó en evidencia una vez más, el especial vínculo que comparten Sarah y Anita García Moritán.

El vínculo inquebrantable que une a Sarah Burlando y Anita García Moritán

La relación entre Sarah Burlando y Anita García Moritán nació gracias al estrecho vínculo que mantienen Barby Franco y Pampita desde hace varios años. Esa cercanía hizo que las niñas compartieran buena parte de su infancia y también quedó reflejada en un gesto muy especial: Pampita fue elegida como una de las madrinas de Sarah.

Sarah Burlando y Anita García Moritán

Hoy, además de coincidir en distintos encuentros familiares, Sarah Burlando y Anita García Moritán también comparten actividades como ballet y equitación, e incluso asisten al mismo colegio. Entre juegos, paseos, meriendas y celebraciones, siguen creando recuerdos juntas, mientras su amistad continúa creciendo al ritmo de ellas y de sus madres.