Pampita mostró la tarde de juegos de Anita Garcia Moritán y Sarah Burlando a pura plaza

Anita Garcia Moritán y Sarah Burlando son de las mini influencers fashionistas más observadas por los medios de comunicación y las redes sociales. Sus apuestas en las salidas con sus mamás las volvieron centro de debate de tendencias, y una manera de fusión entre el estilo princesa y delicado con las prendas urbanas y contemporáneas. Es por eso, y por la amistad que ya crece entre Pampita y Barby Franco, sus mamás, que ambas también comenzaron a formar un fuerte vínculo que enterneció a todos los usuarios. Las postales de sus salidas juntas o actividades de recreación que hacen se viralizan, y permite que hagan parte a sus seguidores de sus tardes de amigas.

La tarde de amigas de Anita Garcia Moritán y Sarah Burlando

La tarde de amigas de Anita Garcia Moritán y Sarah Burlando

La amistad entre Anita Garcia Moritán y Sarah Burlando es uno de los vínculos infantiles más queridos y populares del espectáculo argentino. Nacida por la estrecha relación de sus madres, las niñas comparten momentos cotidianos que frecuentemente enternecen las redes sociales. Desde equitación y baile, pasando por el jardín, y hasta salidas o eventos de moda, las niñas se volvieron de las mini influencers más seguidas de los últimos años y comparten diversos momentos juntas.

Sin embargo, tanto Pampita como Barby Franco, apuntan a que sus hijas tengan una infancia conectada con la naturaleza y el aire libre, y no solo con la intimidad y la comodidad de sus casonas. Es por eso que preparan divertidas salidas, y se turnan para cuidarlas. En las últimas horas, Barby las llevó a una tarde de amigas a pura plaza, y diversión en los toboganes, y Pampita no dudó en compartir algunas de las postales. Siempre abrazadas, sonriendo y cuidándose, las niñas generaron ternura, mientras compartieron unas horas e impusieron la cómoda tendencia sporty y los colores azules y blancos como los elegidos de la moda.

Una de las amistades más fuertes de las mini influencers: Anita Garcia Moritán y Sarah Burlando

Anita García Moritán es la hija de Carolina "Pampita" Ardohain y Roberto García Moritán, y la menor de la modelo. Desde su nacimiento, el 22 de julio de 2021, llamó la atención de todos por su ternura, su personalidad curiosa, y su moda de princesa moderna y minimalista, elegida sobre todo por su mamá. Sarah Burlando es la hija de Barby Franco y Fernando Burlando. Nacida el 15 de diciembre del año 2022, demostró los beneficios de su vida lujosa, acompañando a su mamá en eventos de gran importancia y con tecnología que la hizo convertirse en una modern princess de la vida en la ciudad.

Si bien ambas son personalidades que generaron ternura en el mundo de las revistas y las redes sociales, juntas crearon uno de los vínculos infantiles más fuertes de las celebridades. Sus mamás revelaron que la amistad comenzó incluso desde el embarazo de Barby, y continuó al asistir al mismo jardín de infantes. Además, asisten juntas a clases de campo y equitación, ballet, y suelen protagonizar desafíos virales de baile y divertidos videos cotidianos, afianzando aún más su relación.

Anita Garcia Moritán y Sarah Burlando

En las últimas horas, enternecieron a las redes sociales con las postales de una tarde de juegos entre Anita Garcia Moritán y Sarah Burlando a pura plaza, diversión, peluches y moda sporty. Los videos subidos por Barby Franco y Pampita siguen demostrando que la relación es fuerte y que su amor les permite encontrar un espacio relajado y de aprendizaje juntas.

A.E