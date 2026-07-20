Shakira sorprendió con un mensaje dedicado a Lionel Messi y a toda la Argentina: “Siempre en mi corazón”

Con el corazón dividido. Así vivió Shakira la final del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Una vez más, la cantante colombiana fue una de las voces oficiales de la Copa del Mundo. Aunque ya había participado en Alemania 2006, fue en Sudáfrica 2010 cuando interpretó por primera vez la canción oficial de un Mundial con el inolvidable "Waka Waka (This Time for Africa)". Curiosamente, tanto en 2010 como en este 2026, España terminó consagrándose campeona. Sin embargo, la artista pop nunca ocultó su cariño por Latinoamérica y, en esta ocasión, una parte de ella también deseaba que Argentina consiguiera el bicampeonato.

El mensaje de Shakira dedicado a Lionel Messi y a toda la Argentina

Desde la grabación del videoclip del Mundial de Sudáfrica 2010, Shakira comenzó a forjar un vínculo especial con España. Allí conoció a Gerard Piqué, su expareja y padre de sus dos hijos, Sasha y Milan. Tras iniciar su relación con el exdefensor español, la artista popular se instaló durante varios años en Barcelona para acompañar la carrera deportiva del futbolista, sin dejar de lado su trayectoria artística.

Shakira | Instagram

En ese país nacieron sus dos hijos, por lo que el territorio español pasó a ocupar un lugar muy especial en su vida, más allá de los recuerdos que dejó su relación con Piqué. Ese lazo personal explica por qué la consagración de la selección española también tuvo un significado especial para la artista, aunque su corazón latinoamericano también alentaba por una nueva coronación de Argentina.

Así quedó reflejado en un emotivo mensaje que compartió en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde le dedicó unas palabras especiales al capitán de la Scaloneta y a todo el pueblo argentino. "¡A mi gente de Argentina! Estoy muy orgullosa de ustedes", escribió sobre un fondo blanco con tipografía celeste -en alusión a los colores nacionales-. Además, expresó su admiración por Lionel Messi, a quien calificó como "el más grande", y agregó: "Agradecida por habernos representado tan bien a todos los latinos en este Mundial 2026". Para cerrar su publicación, la cantante colombiana dejó en claro el cariño que siente por todo el país: "¡Siempre en mi corazón!".

El mensaje de Shakira después de la final entre Argentina y España | Instagram

Días atrás, había pronunciado su fanatismo por el delantero e incluso por su esposa. "Lo que está haciendo Lionel Messi es extraordinario. Demuestra los valores de un hombre profundamente comprometido y disciplinado, que desafía al tiempo y a todas las probabilidades", señaló en aquel posteo. "Demuestra que una persona no está definida por la edad ni por lo que otros dicen", continuó. Fue en ese momento en el que destacó el rol de la mujer que lo acompaña desde hace más de tres décadas: "Y sé que tener a una mujer como Antonela Roccuzzo a su lado le da la fuerza y la inspiración para demostrarlo".

Además, la artista siguió de cerca cada instancia de la cita mundialista y aprovechó su estadía para asistir a varios encuentros desde las tribunas, donde disfrutó del folclore del fútbol y alentó no sólo a la selección de Colombia, sino también a la Argentina, siendo captada por la transmisión oficial de la FIFA.

El mensaje de Shakira para Messi y Antonela Roccuzzo | Instagram

Shakira viaja a España para celebrar con el seleccionado de La Roja el nuevo título

Más allá de ser el evento deportivo más importante del fútbol a nivel mundial, Shakira volvió a convertirse en una de las grandes protagonistas de la Copa del Mundo. Tras la consagración de España en el Mundial 2026, la intérprete anunció que viajará a Madrid para sumarse a los festejos junto al plantel campeón en la Casa Europea. "Vamos a realizar una gran fiesta y vamos a celebrar por todo lo alto este triunfo con Dai Dai", expresó en un video. Junto a la grabación, también dejó un mensaje dedicado al pueblo español: "Felicidades a mi gente de España. Es increíble las cosas que hemos vivido juntos a través de la música".

El mensaje de Shakira después de la final entre Argentina y España | Instagram

Cabe destacar que, durante la presentación de los equipos en la final, las cámaras enfocaron a los hijos de Shakira disfrutando de la canción de la artista, que sonaba en los parlantes del estadio. A su lado también se encontraba Gerard Piqué, una imagen que rápidamente se viralizó en las redes sociales y volvió a poner el foco en la expareja, a cuatro años de su mediática y escandalosa separación.

La relación de Shakira con Lionel Messi y Argentina trascendió lo estrictamente deportivo. A lo largo de este mundial, la cantante colombiana expresó su admiración por el capitán argentino, a quien considera una de las máximas figuras del fútbol mundial. Ese reconocimiento se sumó al cariño que mantiene por el país, sus hinchas y por todo el pueblo argentino por su recordado noviazgo de más de 10 años con Antonito de la Rúa.