El tremendo mensaje que publicó Cinthia Fernández para Mauro Icardi 

Luego del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, parece que la pareja se reconcilió y el jugador del PSG publicó una foto junto a su esposa. Cinthia Fernández se sumó a la polémica y comentó un fuerte mensaje en la publicación de redes sociales de Icardi.

“Gracias mi amor por seguir confiando en esta familia hermosa, gracias por ser el motor de nuestras vidas. Te Amo. Cuanto duele lastimar a tus seres queridos. Solo sanas cuando tenes el perdón de a quiénes heriste” escribió en el pie de foto Mauro Icardi junto a una imagen con Wanda Nara.

La publicación recibió más de un millón de “me gusta” y una infinidad de comentarios. Entre ellos, varias figuras del espectáculo hicieron su comentario y Cinthia Fernández no pasó desapercibida.

“¡Qué suerte que tenés! Pero sos tan pito duro como todos los jugadores! Ojalá aprendas de esta y cuides más a tu familia. #aguantewanda”, escribió la bailarina en la publicación de Icardi. Horas más tarde, la angelita compartió una historia de Instagram con la captura de su mensaje y escribió "Me amo".

La terminante decisión que tomó Mauro Icardi con respecto a su Instagram:

Luego de aparentemente haberse reconciliado con Wanda Nara, Mauro Icardi esta mañana sorprendió al mundo entero al tomar una drástica decisión con su cuenta de Instagram. ¿Decisión propia o sugerencia?.

El delantero del PSG decidió literalmente dejar de seguir "a todo el mundo" en su red social. Compañeros, amigos, amigas, conocidos y sólo sigue a una sola persona, ¿Quién es? Wanda Nara, su esposa. Todos se preguntaron por qué tomo esa decisión el jugador que está pronto a reincorporarse al equipo parisino tras la crisis por la que no se estuvo presentando.

Parece ser que Mauro no quiere más líos con su mujer y por eso se limitó a seguirla sólo a ella que no sólo es su esposa sino también su representante. Lo que el mundo se pregunta es si lo hizo por decisión propia o por algún pedido especial de Wanda para volver con el luego de confirmar que se había separado. Por el momento Icardi no explicó nada.

