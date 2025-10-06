Antes de ser Pampita, su primer trabajo cuando llegó a Buenos Aires: “Salí a tirar currículums sin tener experiencia en nada”

Hoy, el nombre de Pampita es sinónimo de éxito, elegancia y presencia. Con una exitosa carrera como modelo y conductora de televisión, la también empresaria ha construido una carrera sólida marcada por la disciplina y profesionalismo, las bases perfectas para convertirla en una de las personalidades más queridas del espectáculo.

Pampita

Sin embargo, antes de adueñarse de las cámaras de televisión, las revistas y los flashes, Pampita fue una joven soñadora de La Pampa que llegó a Buenos Aires con la ilusión de convertirse en modelo. Como todos los comienzos, el llegar a la capital no fue fácil, con trabajos que nada tenían que ver con la televisión pero, que fueron fundamentales en su desarrollo personal.

Los primeros pasos de Pampita en Buenos Aires

“Llegué y me fui a vivir con una compañera de ballet en Matieu y Libertador. Salí a tirar currículums y no tenía experiencia de nada, tenía 16 años. Mi currículum era secundario incompleto”, recordó Pampita sobre aquellos primeros días en la capital. Sin contactos ni oportunidades a la vista, buscó empleo donde pudiera: “Como el dinero empezaba a escasear, me puse a vender indumentaria en un outlet, trabajé en un bowling y hasta fui lavacopas”, relató.

Pampita tenía una habilidad increíble para comunicarse y una simpatía natural, por lo que destacó rápidamente como vendedora. Fue durante esa época que conoció al reconocido representante Pancho Dotto, quien la descubrió gracias a una campaña gráfica que protagonizó para una de las empresas en las que trabajó.

Pampita y el descubrimiento que cambió su vida

Aquel descubrimiento marcó el inicio de una carrera que no tardaría en despegar. Pampita fue convocada por Pancho Dotto para integrarse a su staff de modelos y, poco después, participó de la clásica producción de Gente “Las Ondas del Verano”. Esa aparición la catapultó al reconocimiento público y abrió las puertas a una trayectoria que, años más tarde, la consolidaría como una figuras más importantes del espectáculo argentino.

Pampita

Fue así como la joven que alguna vez vendió ropa en un outlet se transformó en una de las mujeres más influyentes del entretenimiento. Hoy, Pampita combina su carrera frente a las cámaras con proyectos empresariales y familiares, manteniendo la misma determinación que la ayudó a convertirse en un referente nacional.