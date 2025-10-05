Las mejores fotos de las vacaciones de Pampita con sus hijos, Anita y Benicio, en Nueva York

Pampita viajó a Nueva York junto a sus hijos Anita García Moritán y Benicio Vicuña para disfrutar de unos días de descanso antes de retomar la rutina laboral. Para dejar de lado por unos días los estudios y los compromisos televisivos, la modelo aprovechó la escapada para recorrer los lugares más emblemáticos de la ciudad y compartir algunas postales llenas de encanto con sus seguidores.

El álbum de fotos de Pampita con sus hijos en Nueva York

En las fotos que publicó, se la ve sonriente, relajada y con looks que son un mix entre comodidad y elegancia, muy acorde a su estilo. En una de las postales más comentadas, Pampita posa frente a la fuente Bethesda de Central Park luciendo un vestido largo color chocolate con volados y un cinturón trenzado que resalta su figura. Completó el outfit con unas botas de gamuza y lentes de sol redondos, aportando un aire bohemio chic. A su lado, Anita luce un vestido beige con bordados florales, moños en el cabello y zapatitos dorados, mientras Benicio se muestra casual con una gorra blanca, remera deportiva y zapatillas.

Pampita con sus hijos en Nueva York

Otra imagen muestra a los tres disfrutando del sol de otoño entre los árboles del parque. Pampita sostiene la mano de su hija, bailando, mientras ambas ríen a carcajadas, y Benicio las acompaña un poco más atrás.

En otras tomas, se ve a la familia aprovechando de uno de los reconocidos paseos en carruaje por el Central Park.

Pampita con sus hijos en Nueva York

En este paseo, Anita García Moritán se mostró feliz e irradiando sonrisas y la ternura que la caracteriza.

Anita García Moritán

También hubo lugar para momentos de juego: Benicio alimentando tortugas en el lago, Anita observando los patos, y Pampita retratando cada detalle con su cámara. En una de las imágenes más tiernas, madre e hija se abrazan mientras el viento les despeina el pelo y el sol se filtra entre las hojas.

Por la tarde, la modelo tonó una de las fotos más espectaculares frente al icónico skyline de Manhattan. En esta, aparece abrazando a Benicio con la fascinante ciudad de fondo y el cielo teñido de dorado.

Pampita y Benicio Vicuña

Las imágenes rápidamente se llenaron de likes y comentarios de cariño por parte de los seguidores de la modelo. Sin grandes producciones ni posados forzados, Pampita volvió a mostrar que su mejor versión aparece cuando está acompañada de sus hijos, disfrutando de lo simple y compartiendo momentos que quedarán grabados en su memoria.

F.A