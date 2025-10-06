El lunes 29 de septiembre, Morena Rial fue detenida en el marco de la revocación de la excarcelación que se le había sido otorgada en febrero pasado, al ser apresada por la causa de robo agravado por efracción y escalamiento, delito que prevé una pena de entre tres y diez años de cárcel. Por incumplir las medidas de la Justicia, la hija de Jorge Rial fue trasladada a la Unidad 51 de Magdalena, donde se presumía que debía esperar hasta el momento del juicio.

Sin embargo, sus abogados no tardaron en pedir ante la Justicia la prisión domiciliaria para la joven, especulando a que sus días en la penal iban a ser pocos. Pero este comienzo de semana le trajo malas noticias a la influencer, quien debe continuar en prisión.

Por qué Morena Rial no pudo acceder a la prisión domiciliaria

Desde hace cinco días, Morena Rial se encuentra alojada en el penal de la Unidad 51 de Magdalena. Poco se sabe de la vida de la joven en prisión mientras se encuentra alojada en la zona de "buzones" donde está aislada del resto de las reclusas. Pero el entorno se manifestó preocupado por la integridad física de la joven, al tener que insertarse a su nuevo presente. En este contexto, este lunes su abogado, Alejandro Cipolla en Mujeres Argentinas (eltrece) confirmó que se extendió el pedido judicial para que la joven acceda a la prisión domiciliaria.

"El gran beneficio era el de tener una excarcelación. Ahora se la revocaron y lo que en este caso particular, no se pide un beneficio. Se pide suplantar la detención en el penal por la detención en su casa. Ella no va a poder salir a hacer las compras ni nada, va a estar en la casa con tobillera", detalló el letrado y confirmó que el acceso a este recurso se daría ya que la joven es madre de un bebé y porque su situación procesal no está resulta al no contar con preventiva. Presuntamente, este rápido pedido se relacionó con una fecha muy especial para Morena: este 6 de octubre su hijo, Amadeo, cumple su primer año de vida y ella quería compartirlo con él.

No obstante, la espera para Morena Rial será la larga de lo especulado. Fue el propio Cipolla quien confirmó que hay un obstáculo para que su clienta, y amiga, acceda a la prisión domiciliaria. "Tuvimos una complicación con el tema de los domicilios. Hay que ver si la gente del servicio penitenciario puede ir mañana martes a chequear eso. Propusimos dos lugares y tienen que supervisarlos", explicó.

Por este motivo, al no tener confirmado el domicilio en el que estará en prisión, Morena Rial aún no accedió a este recurso. Sin embargo, su representante legal especuló que la respuesta judicial que esperan podría llegar el jueves 9 de octubre, pero la joven deberá esperar. Por el momento, se le fue concedido poder establecer una comunicación con su hijo para celebrar este día especial.