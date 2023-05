Marína Calabró y Santiago del Moro entablaron una relación de amistad desde que compartieron Infama, el programa de chimentos que conducía él. A partir de ahí, su vínculo amistoso fue inquebrantable y eran una dupla explosiva. Pero hace algún tiempo que no se los ve juntos y se nota un distanciamiento por parte de ambos, por lo que los medios comenzaron a rumorear sobre el tema. Como buena periodista, ella afrontó los rumores y contó toda la verdad.

"Nunca estuve peleada con Santiago", comenzó diciendo Marina Calabró. Sin embargo, después aclaró un hecho que molestó a Santiago del Moro. "Con él tengo confianza. Le jorobó que dijera que no se 'endive'", reveló. Es que en el último tiempo, desde comenzó su exitosa conducción en Gran Hermano, está teniendo una exposición muy grande y todos alaban su desempeño, pues es brillante. Entonces, la periodista le hizo esta advertencia que le molestó. "Pero no, pelearme con del Moro es como discutir con mi hermana o con mi hija", aseguró.

Marina Calabró en Instagram

Con respecto a este comentario de Marina Calabró, esto sucedió en el programa de Lanata en la radio, Lanata Sin Filtro. Fue en el momento en que Santiago del Moro comenzaba a conducir Gran Hermano y los ojos de todos estaban puestos sobre él, y muchos lo elogiaron por su excelente desempeño en el reality. En base a esto, la periodista lanzó: "Está un poco malcriado. Está muy acostumbrado al elogio. Todo lo que suene ahí en el medio, entre elogio y la crítica, por las dudas, él se enoja".

Posteriormente, Marina Calabró habló de los Martín Fierro y la posibilidad de que Santiago del Moro sea el conductor de este año, aunque ahora se confirmó que será Susana Giménez y Marley. "Del Moro es un soldado de Telefe, si se lo pedían, él lo hacía. Pero creo que no tenía interés en hacerlo. Yo hablé con él y le gusta ir a disfrutar de la fiesta", aseguró la periodista.

Marina Calabró se negó a participar del programa de Mariana Fabbiani

Mariana Fabbiani regresa a la pantalla con DDM, esta vez en América TV. En el proceso de armado de su panel, la exitosa conductora se encontró con su primer obstáculo: Marina Calabró no quiere estar en el panel.

A pesar de que Marina Calabró confirmó que estuvo cerca de firmar, finalmente decidió no formar parte del ciclo. Mariana Fabbiani quería a la periodista en su programa, y la productora intentó convencerla de que sume.

Marina Calabró rechazó la propuesta de Mariana Fabbiani

En Mañanísima, la periodista dijo: "No, aunque Laura Ubfal diga que ya firmé y que estoy adentro del equipo, lamentablemente no voy a estar. Y digo lamentablemente porque yo ya formé parte de El Diario de Mariana y porque trabajar en Mandarina siempre fue un placer para mí. Los que estamos contratados por una productora sabemos que salimos al aire para un canal, pero en realidad tenemos puesta la camiseta de la productora. En Mandarina trabajé con mucha comodidad y me sentí muy bien tratada, pero les pedí disculpas, les agradecí el ofrecimiento, pero les dije que no, definitivamente".

