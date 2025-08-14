Caso Julieta Prandi: así fue la primera noche de Claudio Contardi en la cárcel

El miércoles 13 de agosto Claudio Contardi fue condenado por “abuso sexual con acceso carnal agravado por haber causado un grave daño en la salud mental de la víctima, con hechos reiterados” con Julieta Prandi, su exesposa. Junto al veredicto, se determinó la detención inmediata del acusado y fue trasladado desde el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de Zárate-Campana a una comisaría de Escobar, y se conocieron los detalles de sus primeras horas en prisión.

Cómo fue la primera noche de Claudio Contardi preso

En 2021, Julieta Prandi denunció por primera vez en la Justicia el calvario que vivió dentro y fuera de su hogar, en manos de Claudio Contardi quien fue su pareja por una década. Desde abusos a violencia psicológica, la modelo fue víctima de diversos hechos que ejecutó el empresario gastronómico. Finamente en este agosto de 2025 se realizó el juicio en su contra.

Luego de tres audiciones con presentación de testimonios y testigos, este 13 de agosto los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar llegaron a un veredicto: condenaron a 19 años de prisión a Claudio Contardi. La sentencia fue conocida por Julieta Prandi al momento que ingresaba al Tribunal y su emoción quedó plasmada ante la prensa.

La modelo y conductora agradeció tanto a la Justicia como a los medios, a sus seres queridos y seguidores, quienes le brindaron apoyo en este proceso que duró casi cinco años para obtener Justicia. Además, Fernando Burlando como representante de la denunciante indicó que no apelarán a la pena. Pero presuntamente, la nueva defensa de Contardi de la mano de Fernando Sicilia”, lo hará buscando la nulidad.

En este contexto, Gustavo Méndez en Mujeres argentinas (eltece) brindó detalles sobre la primera noche del condenado en prisión: “Lo que te voy a decir es que le dieron traslado a la comisaría quinta de Escobar y fue alojado solo en un calabozo. No hablo, lo vieron muy destruido. Literal, me dijeron hecho pelota. Y esta mañana lo trasladaron a Melchor Romero”. De esta forma, en silencio pasó sus primeras horas como detenido y ahora se encuentra en un nuevo establecimiento.

Por su parte, la periodista Viviana Semienchuk detallló cómo es la unidad carcelaria en la que se encuentra ahora Claudio Contardi: “Les quería contar con respecto a Melchor Romero que me parece interesante el penal donde va a ir, que está en La Plata. Es un penal grande que tiene diferentes unidades. Dentro de la unidad 34 hay un pabellón especial que está dedicado para violadores, abusadores y aquellos que cometen delitos sexuales. Hay que ver dónde lo terminan ubicando”.

Ahora, Claudio Contardi se encuentra apresado y se iniciará un nuevo proceso judicial que buscará la nulidad de la condena. Sin embargo, continuará en prisión. Julieta Prandi indicó que ahora buscará encontrar la paz ante la conformidad del veredicto.