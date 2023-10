Este domingo, Ramiro Marra, candidato a jefe de gobierno porteño por La Libertad Avanza (LLA), emitió su voto y se mostró tranquilo tras la jornada electoral. Luego de sufragar en la mesa 5468 del colegio Santa María de los Ángeles, el actual legislador de la Ciudad de Buenos Aires conversó con la prensa y expresó sus opiniones acerca de este día.

Ramiro Marra

“Dormí mucho porque estoy muy tranquilo. Los que no duermen son los que no tienen la conciencia tranquila. Es normal y lógico que haya gente que esté preocupada porque se les terminan los curros y muchos queremos cambiar el rumbo. No quiero dar más declaraciones para no romper la veda electoral como hacen los kirchneristas”, comentó Marra, quien al mismo tiempo, rompió la veda al hablar de un partido político.

Ramiro Marra se enfrentó con un votante a la salida de la escuela

Tras emitir su sufragio, Ramiro Marra conversó con los medios de comunicación presentes en el establecimiento. El legislador de CABA mencionó un "cambio de reglas" en la votación de la Ciudad: “Recuerdo a todos los porteños que hoy tienen que poner dos boletas en el sobre. Eso es un cambio de reglas a último momento. Mucha gente no sabe porque no hubo publicidad. No sé con qué intención. Hoy se votó más rápido pero con falta de información por alguna intencionalidad política en el cambio de reglas”.

Asimismo, el político aseguró que felicitó al candidato presidencial, Javier Milei, por su cumpleaños y afirmó que el mismo se halla "muy entusiasmado y tranquilo". Además, Ramiro Marra se enfrentó con un votante mientras daba sus declaraciones, y lo calificó como “militante kirchnerista que tuvo su minuto de fama”.

P.C