Javier Milei se encuentra en el foco de todas las cámaras luego de haber triunfado en las PASO 2023 y de haber oficializado su relación amorosa con Fátima Flórez. Pero ahora, la noticia surge alrededor de sus ideas de evaluar la posibilidad de convertirse al judaísmo para ser el primer presidente judío de la Nación.

Por qué Javier Milei quiere convertirse al judaísmo y cuál es su religión

Javier es una de las figuras públicas que logró tener mayor reconocimiento en muy poco tiempo a comparación de la trayectoria de otros políticos argentinos. Su personalidad eufórica y sus ideas conservadoras tienen el apoyo de una gran parte de la población argentina. Pero lo que pocos saben es su deseo de cambiar de religión.

El novio de Fátima Flórez dejó en claro que el forma parte del catolicismo, la religión que rige en nuestro país por ley de la Constitución Nacional, pero que no descarta la posibilidad de incursionar en la religión judía ya que comparte muchos valores con La Torá. "Estoy pensando en convertirme al judaísmo y aspiro a llegar a ser el primer presidente judío de la historia argentina", expresó Milei mucho tiempo atrás.

Javier Milei sobre el judaísmo

Si bien se halla en el catolicismo, siempre dejó en claro que no tiene una buena relación con la iglesia y no le tembló el pulso para emitir su verdadera opinión sobre el Papa Francisco, a quien calificó como "Jesuita que promueve el comunismo y un personaje impresentable". Aquellas declaraciones marcaron una brecha entre sus ideologías y la institución católica argentina, dando a entender que no va a necesitar del apoyo de la institución si llega a la presidencia.

Entre sus intenciones, Javier expresó que "Mi ley es La Torá", pero que convertirse al judaísmo sería una decisión complicada ya que el candelario argentino debería regirse por el de dicha religión, de la misma manera que se hizo desde siempre con el catolicismo. El fuerte vínculo que tiene con el judaísmo se debe a una estrecha relación con el rabino Simmon Axel Wahnish, según contó Diario Perfil, a quien considera su guía espiritual.

Javier Milei

El candidato a presidente reveló que Simmon le aconsejó leer La Torá y analizarla desde una perspectiva económica para obtener las respuestas necesarias para aplicarlas a sus políticas. "No soy judío, pero soy un fanático de Israel, tengo una admiración profunda. Soy católico y todos los días me arrodillo frente a un judío", contó en diálogo con La Nación, 2 años atrás.

Y es que el novio de la humorista ya aclaró que, de ganar las elecciones generales, su primer viaje oficial será a Israel con el objetivo de endurecer las relaciones internacionales y con el objetivo de ubicar la embajada argentina en Jerusalén. Javier es muy partidario del capitalismo estadounidense, pero como actualmente no gobiernan los radicales decidió que su viaje será a Asia y luego a América del Norte.

"Una de las cosas que manifesté es que mi alineación internacional es con occidente y los valores de occidente. Ya dije que mis dos grandes aliados son Estados Unidos e Israel", contó en Radio Mitre. Asimismo expresó que se siente identificado con la historia de vida de Moisés, a quien asocia con su hermana Karina, mientras él se relaciona con Aarón.

Javier Milei no volvió a referirse a su deseo de convertirse al judaísmo, pero dejó en claro que gran parte de sus valores estarán en sus medidas presidenciales en el caso de obtener el resultado triunfante. El candidato a presidente le resta importancia a las polémicas y reconoce al pueblo judío como uno de los más avanzados social y culturalmente.