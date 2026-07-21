Eduardo Costantini, Elina y su hija Kahlo en unas vacaciones soñadas en St. Tropez

Una caminata por las pintorescas calles de Saint-Tropez, el puerto repleto de embarcaciones de lujo y una pequeña tomada de la mano de su mamá resumen a la perfección el presente que atraviesan Elina (36) y Eduardo Costantini (79).

A poco de celebrar su esperada boda, eligieron la Riviera Francesa para disfrutar de unos días de descanso junto a Kahlo (1), la gran protagonista de esta etapa llena de proyectos e ilusiones.

Elina, Eduardo y Kahlo Costantini.

Eduardo Costantini, Elina y su hija Khalo en unas vacaciones soñadas en St. Tropez

La niña, una vez más, volvió a conquistar todas las miradas al lucir un coqueto vestidito blanco de mangas abullonadas y falda amplia, con un delicado estampado en tonos cálidos, que acompañó con un gorrito tejido al crochet, blanco, calado, de estilo vintage, sandalias blancas con un detalle rojo —a tono con el vestido—, zoquetes con puntillas y una hebilla en el cabello.

De la mano de su mamá recorrió las calles del exclusivo balneario francés con la curiosidad propia de su edad, regalando algunas de las escenas más tiernas del viaje.

Elina y Eduardo Costantini en la Costa Azul.

La pareja se mostró más unida que nunca. Miradas cómplices, abrazos espontáneos y gestos de cariño hablan de una relación consolidada que atraviesa uno de sus mejores momentos.

A poco más de un año y medio del nacimiento de Kahlo, disfrutan plenamente de la vida familiar mientras ultiman los detalles del casamiento, un paso más en una historia de amor que no deja de crecer.

Elina volvió a desplegar su inconfundible estilo con un vestido largo de estampa animal print, sombrero de rafia y anteojos de sol: un look relajado y elegante, perfecto para el verano europeo. Eduardo, por su parte, eligió un conjunto informal y cómodo, ideal para acompañar los paseos junto al mar y compartir cada momento con su mujer y su hija.

Elina Costantini y su hija, Kahlo Milagro.

El deseo de agrandar la familia Costantini

Hace un tiempo surgieron versiones sobre un posible embarazo, aunque lo cierto es que nunca hubo confirmación. Según pudo saber CARAS, ella comentó en la intimidad a sus amigos, entre risas: "Siempre me embarazan, pero ya habrá tiempo de confirmaciones", una frase que deja entrever que el deseo de agrandar la familia sigue intacto y que la ilusión de darle un hermanito a Kahlo forma parte de los proyectos compartidos de la pareja, aunque por ahora no haya ninguna noticia para anunciar.

Con la cuenta regresiva hacia el "sí, quiero" ya en marcha, disfrutan de un presente marcado por la felicidad, la complicidad y la tranquilidad de haber construido la familia que siempre soñaron.

Kahlo Milagro, la hija de Eduardo y Elina Costantini.

Enamorados y completamente dedicados a la niña, viven unas vacaciones inolvidables en uno de los destinos más exclusivos del mundo, mientras esperan el gran día que sellará una historia de amor que no deja de escribir nuevos capítulos.